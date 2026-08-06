KANEBO เลือกใช้ Eastman Cristal™ One IM812 สำหรับฝาครอบบรรจุภัณฑ์ระดับลักชัวรี

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Eastman

06 Aug, 2026, 10:04 CST

แบรนด์เครื่องสำอางระดับพรีเมียมเลือกใช้วัสดุรีไซเคิลได้สำหรับฝาครอบบรรจุภัณฑ์ ซึ่งผสานความสวยงาม ความแข็งแรง และความยั่งยืน

คิงส์พอร์ต, เทนเนสซี, 6 ส.ค. 2569 /PRNewswire/ -- KANEBO แบรนด์เครื่องสำอางชื่อดังจากญี่ปุ่น เลือกใช้เรซิน PET ชนิดพิเศษ Eastman Cristal™ One IM812 สำหรับฝาครอบของผลิตภัณฑ์ใหม่ Generating Essentials Treatment Lotion

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KANEBO selects Eastman Cristal One IM812 for luxury overcap packaging to deliver aesthetics, strength and sustainability.
KANEBO selects Eastman Cristal One IM812 for luxury overcap packaging to deliver aesthetics, strength and sustainability.

"ผลิตภัณฑ์โลชั่นนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากปรัชญา 'Progress Care' (การดูแลที่มุ่งสู่การพัฒนา) ของ KANEBO และแนวคิดของเรา 'Going beyond beauty, KANEBO heightens hope' (เหนือกว่าความงาม KANEBO จุดประกายความหวัง) ซึ่งสะท้อนแนวทางของเราในการดูแลผิวในแต่ละช่วงวัยของชีวิต แทนที่จะมุ่งเน้นเพียงการต่อต้านริ้วรอย" Shinsuke Magai นักออกแบบของ KANEBO กล่าว "เราต้องการให้บรรจุภัณฑ์ถ่ายทอดปรัชญานี้ออกมาผ่านการออกแบบที่สะท้อนทั้งความประณีตและความก้าวหน้า"

สำหรับฝาครอบสีดำที่มีผนังหนา KANEBO ต้องการวัสดุที่สามารถตอบสนองข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพและการออกแบบที่เข้มงวด โดยเฉพาะจากโครงสร้างฝาครอบที่มีน้ำหนักมากขึ้น ทั้งนี้ Cristal One IM812 สามารถตอบโจทย์ดังกล่าวได้ ด้วยการผ่านการทดสอบแรงกระแทกจากการตกหล่น และยังคงรักษาความแข็งแรงตามข้อกำหนดหลังผ่านกระบวนการพ่นสีหลังการขึ้นรูป

Cristal One IM812 ยังสามารถถ่ายทอดรูปลักษณ์ตามที่ KANEBO ต้องการได้อย่างแม่นยำ ได้แก่ สีดำคุณภาพสูงที่สะอาดตา มีระดับความเงาที่เหมาะสม และการไล่เฉดจากสีดำทึบแสงไปสู่สีดำโปร่งใสเล็กน้อยบริเวณด้านบนอย่างละเอียด การผสมผสานระหว่างความแข็งแรง ความโปร่งใส และความแม่นยำของสี ช่วยสร้างภาพลักษณ์ระดับพรีเมียมที่ประณีต โดยไม่ทำให้บรรจุภัณฑ์ดูหนักเกินไป

"ในมุมมองด้านวิศวกรรม บรรจุภัณฑ์นี้จำเป็นต้องมีการผสานอย่างลงตัวระหว่างประสิทธิภาพของวัสดุ กระบวนการผลิต และการตกแต่งพื้นผิว" Shota Kawasaki วิศวกรด้านบรรจุภัณฑ์ของ KANEBO กล่าว "เราได้ประเมินวัสดุหลายตัวเลือก และพบว่า Cristal One IM812 เป็นวัสดุที่เหมาะสมที่สุดสำหรับความต้องการของเรา"

วัสดุชนิดพิเศษนี้สามารถนำไปขึ้นรูปด้วยกระบวนการฉีดขึ้นรูป และได้รับการออกแบบมาเพื่อให้มีความโปร่งใสสูงและมีความแข็งแรงทนทานสำหรับส่วนประกอบของเครื่องสำอางระดับพรีเมียม

KANEBO เลือกใช้เรซิน PET ชนิดพิเศษนี้เนื่องจากประโยชน์ด้านความยั่งยืน โดยสามารถนำกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล PET ได้ แม้ว่าการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎระเบียบของสหภาพยุโรปว่าด้วยบรรจุภัณฑ์และของเสียจากบรรจุภัณฑ์ (Packaging and Packaging Waste Regulation: PPWR) จะยังไม่ใช่ข้อกำหนดเร่งด่วนสำหรับผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายเป็นหลักในตลาดเอเชีย แต่ KANEBO เลือกเดินหน้าไปอีกขั้นด้วยการใช้วัสดุที่สอดคล้องกับแนวโน้มข้อกำหนดด้านกฎระเบียบในอนาคต

นับตั้งแต่เปิดตัวโลชั่นดังกล่าวในเดือนมกราคม 2569 ตลาดมีการตอบรับในเชิงบวก และ KANEBO มีแผนขยายการใช้ Cristal One Renew IM812 ในผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะเปิดตัวต่อไป

"การที่ KANEBO เลือกใช้ Cristal One IM812 สำหรับฝาครอบผลิตภัณฑ์ ถือเป็นความสำเร็จทางการค้าที่มีความหมายต่อ Eastman" Tara Cary ผู้จัดการฝ่ายการตลาดด้านบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคลของ Eastman กล่าว "ตัวอย่างเชิงพาณิชย์นี้แสดงให้เห็นว่าวัสดุของ Eastman สามารถช่วยแบรนด์ความงามรับมือกับความท้าทายในการผสานความยั่งยืนเข้ากับรูปลักษณ์ ความทนทาน และการใช้งานโดยไม่มีการลดทอนคุณภาพได้อย่างไร"

Kao บริษัทแม่ของ KANEBO ได้ร่วมมือกับ Eastman มาเป็นเวลาหลายปี ความสัมพันธ์ระยะยาวที่เกิดจากความร่วมมือด้านนวัตกรรมวัสดุของ Eastman สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของ Kao ต่อการสนับสนุนทางเทคนิคระดับโลกและความเชี่ยวชาญด้านวัสดุของ Eastman สำหรับบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางที่ต้องการพื้นผิวระดับพรีเมียมและประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้

เกี่ยวกับ KANEBO
KANEBO เป็นแบรนด์เครื่องสำอางชื่อดังจากญี่ปุ่นที่ถ่ายทอดแนวคิดเรื่องความหวัง ไม่ใช่เพียงความงามเท่านั้น แบรนด์มุ่งเน้นด้านผลิตภัณฑ์ดูแลผิว และยังมีผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางครบวงจร หัวใจสำคัญของผลิตภัณฑ์ดูแลผิวของ KANEBO คือครีมเอกลักษณ์เฉพาะของแบรนด์ ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจาก Taishi (胎脂) คำภาษาญี่ปุ่นที่หมายถึง vernix caseosa หรือไขเคลือบทารกแรกเกิด ซึ่งเป็นสารที่ค่อย ๆ สลายไปเองตามธรรมชาติ และช่วยปกป้องชั้นผิวหนังชั้นนอกที่ยังไม่สมบูรณ์ของทารกจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและความแห้งกร้าน ผ่านผลิตภัณฑ์ดูแลผิวและเครื่องสำอางที่มีเอกลักษณ์ KANEBO มุ่งส่งเสริมให้ผู้คนก้าวไปสู่เป้าหมายของตนเอง พร้อมปลูกฝังทัศนคติเชิงบวกต่อชีวิต

เกี่ยวกับ Eastman
Eastman ก่อตั้งขึ้นในปี 2463 (.. 1920) เป็นบริษัทวัสดุพิเศษระดับโลกที่ผลิตผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภทซึ่งพบได้ในสิ่งของที่ผู้คนใช้ในชีวิตประจำวัน ด้วยเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตผ่านนวัตกรรมด้านวัสดุ Eastman ทำงานร่วมกับลูกค้าเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และโซลูชันที่มีนวัตกรรม พร้อมยึดมั่นด้านความปลอดภัยและความยั่งยืน รูปแบบการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมของบริษัทใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มเทคโนโลยีระดับโลก ความสัมพันธ์เชิงลึกกับลูกค้า และการพัฒนาการใช้งานที่มีความแตกต่าง เพื่อเสริมสร้างความเป็นผู้นำในตลาดปลายทางที่มีศักยภาพ เช่น การขนส่ง อาคารและการก่อสร้าง และสินค้าอุปโภคบริโภค ในฐานะบริษัทระดับโลกที่ให้ความสำคัญกับความหลากหลายและการมีส่วนร่วม Eastman มีพนักงานประมาณ 13,000 คนทั่วโลก และให้บริการลูกค้าในกว่า 100 ประเทศ บริษัทมีรายได้ในปี 2568 ประมาณ 8.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองคิงส์พอร์ต รัฐเทนเนสซี สหรัฐอเมริกา ดูข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเข้าชม www.eastman.com

การติดต่อสำหรับสื่อมวลชน 
Eastman
Jacob Teetzmann, APR
[email protected]

SOURCE Eastman

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