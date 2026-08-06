KANEBO เลือกใช้ Eastman Cristal™ One IM812 สำหรับฝาครอบบรรจุภัณฑ์ระดับลักชัวรี
News provided byEastman
06 Aug, 2026, 10:04 CST
แบรนด์เครื่องสำอางระดับพรีเมียมเลือกใช้วัสดุรีไซเคิลได้สำหรับฝาครอบบรรจุภัณฑ์ ซึ่งผสานความสวยงาม ความแข็งแรง และความยั่งยืน
คิงส์พอร์ต, เทนเนสซี, 6 ส.ค. 2569 /PRNewswire/ -- KANEBO แบรนด์เครื่องสำอางชื่อดังจากญี่ปุ่น เลือกใช้เรซิน PET ชนิดพิเศษ Eastman Cristal™ One IM812 สำหรับฝาครอบของผลิตภัณฑ์ใหม่ Generating Essentials Treatment Lotion
"ผลิตภัณฑ์โลชั่นนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากปรัชญา 'Progress Care' (การดูแลที่มุ่งสู่การพัฒนา) ของ KANEBO และแนวคิดของเรา 'Going beyond beauty, KANEBO heightens hope' (เหนือกว่าความงาม KANEBO จุดประกายความหวัง) ซึ่งสะท้อนแนวทางของเราในการดูแลผิวในแต่ละช่วงวัยของชีวิต แทนที่จะมุ่งเน้นเพียงการต่อต้านริ้วรอย" Shinsuke Magai นักออกแบบของ KANEBO กล่าว "เราต้องการให้บรรจุภัณฑ์ถ่ายทอดปรัชญานี้ออกมาผ่านการออกแบบที่สะท้อนทั้งความประณีตและความก้าวหน้า"
สำหรับฝาครอบสีดำที่มีผนังหนา KANEBO ต้องการวัสดุที่สามารถตอบสนองข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพและการออกแบบที่เข้มงวด โดยเฉพาะจากโครงสร้างฝาครอบที่มีน้ำหนักมากขึ้น ทั้งนี้ Cristal One IM812 สามารถตอบโจทย์ดังกล่าวได้ ด้วยการผ่านการทดสอบแรงกระแทกจากการตกหล่น และยังคงรักษาความแข็งแรงตามข้อกำหนดหลังผ่านกระบวนการพ่นสีหลังการขึ้นรูป
Cristal One IM812 ยังสามารถถ่ายทอดรูปลักษณ์ตามที่ KANEBO ต้องการได้อย่างแม่นยำ ได้แก่ สีดำคุณภาพสูงที่สะอาดตา มีระดับความเงาที่เหมาะสม และการไล่เฉดจากสีดำทึบแสงไปสู่สีดำโปร่งใสเล็กน้อยบริเวณด้านบนอย่างละเอียด การผสมผสานระหว่างความแข็งแรง ความโปร่งใส และความแม่นยำของสี ช่วยสร้างภาพลักษณ์ระดับพรีเมียมที่ประณีต โดยไม่ทำให้บรรจุภัณฑ์ดูหนักเกินไป
"ในมุมมองด้านวิศวกรรม บรรจุภัณฑ์นี้จำเป็นต้องมีการผสานอย่างลงตัวระหว่างประสิทธิภาพของวัสดุ กระบวนการผลิต และการตกแต่งพื้นผิว" Shota Kawasaki วิศวกรด้านบรรจุภัณฑ์ของ KANEBO กล่าว "เราได้ประเมินวัสดุหลายตัวเลือก และพบว่า Cristal One IM812 เป็นวัสดุที่เหมาะสมที่สุดสำหรับความต้องการของเรา"
วัสดุชนิดพิเศษนี้สามารถนำไปขึ้นรูปด้วยกระบวนการฉีดขึ้นรูป และได้รับการออกแบบมาเพื่อให้มีความโปร่งใสสูงและมีความแข็งแรงทนทานสำหรับส่วนประกอบของเครื่องสำอางระดับพรีเมียม
KANEBO เลือกใช้เรซิน PET ชนิดพิเศษนี้เนื่องจากประโยชน์ด้านความยั่งยืน โดยสามารถนำกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล PET ได้ แม้ว่าการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎระเบียบของสหภาพยุโรปว่าด้วยบรรจุภัณฑ์และของเสียจากบรรจุภัณฑ์ (Packaging and Packaging Waste Regulation: PPWR) จะยังไม่ใช่ข้อกำหนดเร่งด่วนสำหรับผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายเป็นหลักในตลาดเอเชีย แต่ KANEBO เลือกเดินหน้าไปอีกขั้นด้วยการใช้วัสดุที่สอดคล้องกับแนวโน้มข้อกำหนดด้านกฎระเบียบในอนาคต
นับตั้งแต่เปิดตัวโลชั่นดังกล่าวในเดือนมกราคม 2569 ตลาดมีการตอบรับในเชิงบวก และ KANEBO มีแผนขยายการใช้ Cristal One Renew IM812 ในผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะเปิดตัวต่อไป
"การที่ KANEBO เลือกใช้ Cristal One IM812 สำหรับฝาครอบผลิตภัณฑ์ ถือเป็นความสำเร็จทางการค้าที่มีความหมายต่อ Eastman" Tara Cary ผู้จัดการฝ่ายการตลาดด้านบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคลของ Eastman กล่าว "ตัวอย่างเชิงพาณิชย์นี้แสดงให้เห็นว่าวัสดุของ Eastman สามารถช่วยแบรนด์ความงามรับมือกับความท้าทายในการผสานความยั่งยืนเข้ากับรูปลักษณ์ ความทนทาน และการใช้งานโดยไม่มีการลดทอนคุณภาพได้อย่างไร"
Kao บริษัทแม่ของ KANEBO ได้ร่วมมือกับ Eastman มาเป็นเวลาหลายปี ความสัมพันธ์ระยะยาวที่เกิดจากความร่วมมือด้านนวัตกรรมวัสดุของ Eastman สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของ Kao ต่อการสนับสนุนทางเทคนิคระดับโลกและความเชี่ยวชาญด้านวัสดุของ Eastman สำหรับบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางที่ต้องการพื้นผิวระดับพรีเมียมและประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้
เกี่ยวกับ KANEBO
KANEBO เป็นแบรนด์เครื่องสำอางชื่อดังจากญี่ปุ่นที่ถ่ายทอดแนวคิดเรื่องความหวัง ไม่ใช่เพียงความงามเท่านั้น แบรนด์มุ่งเน้นด้านผลิตภัณฑ์ดูแลผิว และยังมีผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางครบวงจร หัวใจสำคัญของผลิตภัณฑ์ดูแลผิวของ KANEBO คือครีมเอกลักษณ์เฉพาะของแบรนด์ ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจาก Taishi (胎脂) คำภาษาญี่ปุ่นที่หมายถึง vernix caseosa หรือไขเคลือบทารกแรกเกิด ซึ่งเป็นสารที่ค่อย ๆ สลายไปเองตามธรรมชาติ และช่วยปกป้องชั้นผิวหนังชั้นนอกที่ยังไม่สมบูรณ์ของทารกจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและความแห้งกร้าน ผ่านผลิตภัณฑ์ดูแลผิวและเครื่องสำอางที่มีเอกลักษณ์ KANEBO มุ่งส่งเสริมให้ผู้คนก้าวไปสู่เป้าหมายของตนเอง พร้อมปลูกฝังทัศนคติเชิงบวกต่อชีวิต
เกี่ยวกับ Eastman
Eastman ก่อตั้งขึ้นในปี 2463 (ค.ศ. 1920) เป็นบริษัทวัสดุพิเศษระดับโลกที่ผลิตผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภทซึ่งพบได้ในสิ่งของที่ผู้คนใช้ในชีวิตประจำวัน ด้วยเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตผ่านนวัตกรรมด้านวัสดุ Eastman ทำงานร่วมกับลูกค้าเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และโซลูชันที่มีนวัตกรรม พร้อมยึดมั่นด้านความปลอดภัยและความยั่งยืน รูปแบบการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมของบริษัทใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มเทคโนโลยีระดับโลก ความสัมพันธ์เชิงลึกกับลูกค้า และการพัฒนาการใช้งานที่มีความแตกต่าง เพื่อเสริมสร้างความเป็นผู้นำในตลาดปลายทางที่มีศักยภาพ เช่น การขนส่ง อาคารและการก่อสร้าง และสินค้าอุปโภคบริโภค ในฐานะบริษัทระดับโลกที่ให้ความสำคัญกับความหลากหลายและการมีส่วนร่วม Eastman มีพนักงานประมาณ 13,000 คนทั่วโลก และให้บริการลูกค้าในกว่า 100 ประเทศ บริษัทมีรายได้ในปี 2568 ประมาณ 8.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองคิงส์พอร์ต รัฐเทนเนสซี สหรัฐอเมริกา ดูข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเข้าชม www.eastman.com
การติดต่อสำหรับสื่อมวลชน
Eastman
Jacob Teetzmann, APR
[email protected]
SOURCE Eastman
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