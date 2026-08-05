KANEBO entscheidet sich für Eastman Cristal™ One IM812 für die Verpackung von Luxus-Überkappen

Eine Premium-Kosmetikmarke entschied sich für ein recycelbares Material für eine Verschlusskappe, die Ästhetik, Festigkeit und Nachhaltigkeit vereint.

KINGSPORT, Tennessee, 6. August 2026 /PRNewswire/ -- Die renommierte japanische Kosmetikmarke KANEBO hat sich für das Spezial-PET-Harz Eastman Cristal™ One IM812 für die Überkappe ihrer neuen „Generating Essentials Treatment Lotion" entschieden.

KANEBO selects Eastman Cristal One IM812 for luxury overcap packaging to deliver aesthetics, strength and sustainability.

„Diese Lotion basiert auf der ‚Progress Care'-Philosophie von KANEBO und unserer Botschaft ‚Über die Schönheit hinaus – KANEBO weckt Hoffnung' und spiegelt unseren Ansatz wider, die Haut in den verschiedenen Lebensphasen zu unterstützen, anstatt uns auf Anti-Aging zu konzentrieren", sagte Shinsuke Magai, Designer bei KANEBO. „Wir wollten, dass die Verpackung diese Philosophie durch ein Design zum Leben erweckt, das sowohl Raffinesse als auch Fortschritt vermittelt."

Für die dickwandige schwarze Überkappe benötigte KANEBO ein Material, das den hohen Anforderungen an Leistung und Design gerecht werden konnte, insbesondere angesichts der schwereren Bauweise der Kappe. Cristal One IM812 hat diese Herausforderung gemeistert, indem es die Fallprüfungen bestanden und die erforderliche Festigkeit auch nach der Lackierung im Formzustand beibehalten hat.

Cristal One IM812 hat genau das Erscheinungsbild geschaffen, das sich KANEBO vorgestellt hatte: Ein klares, hochwertiges Schwarz mit dem richtigen Glanz und einem sanften Übergang von deckendem Schwarz zu einem transparenteren Schwarzverlauf im oberen Bereich. Diese Kombination aus Robustheit, Transparenz und Farbgenauigkeit trug dazu bei, ein edles, hochwertiges Erscheinungsbild zu schaffen, ohne dass die Verpackung dabei übermäßig schwer wirkt.

„Aus technischer Sicht erforderte diese Verpackung eine sorgfältige Abstimmung von Materialeigenschaften, Verarbeitung und Oberflächenbeschaffenheit", sagte Shota Kawasaki, Verpackungsingenieur bei KANEBO. „Wir haben mehrere in Frage kommende Werkstoffe geprüft, und Cristal One IM812 hat sich als die beste Lösung für unsere Anforderungen erwiesen."

Dieser Spezialwerkstoff ist spritzgießfähig und wurde entwickelt, um hohe Transparenz und Zähigkeit für hochwertige Kosmetikkomponenten zu gewährleisten.

KANEBO hat sich aufgrund seiner Nachhaltigkeitsvorteile für dieses spezielle PET-Harz entschieden, da es im PET-Recyclingkreislauf wiederverwertbar ist. Obwohl die Einhaltung der Verpackungs- und Verpackungsabfallverordnung (PPWR) der Europäischen Union für ein Produkt, das hauptsächlich auf asiatischen Märkten verkauft wird, keine unmittelbare Anforderung darstellte, entschied sich KANEBO dafür, einen Schritt weiter zu gehen und ein Material zu verwenden, das den zu erwartenden künftigen regulatorischen Anforderungen entspricht.

Seit der Markteinführung der Lotion im Januar 2026 waren die Reaktionen auf dem Markt positiv, und KANEBO plant, den Einsatz von Cristal One Renew IM812 in künftigen Produkten auszuweiten.

„Die Entscheidung von KANEBO, Cristal One IM812 für seine Produktverschlüsse einzusetzen, ist für Eastman von großer Bedeutung", sagte Tara Cary, Marketingmanagerin für Kosmetik- und Körperpflegeverpackungen bei Eastman. „Dieses Beispiel aus der Praxis zeigt, wie die Materialien von Eastman Beauty-Marken dabei unterstützen können, die Herausforderung zu meistern, Nachhaltigkeit mit kompromisslosem Aussehen, Langlebigkeit und Funktionalität zu verbinden."

Kao, die Muttergesellschaft von KANEBO, arbeitet seit vielen Jahren mit Eastman zusammen. Diese langjährige Partnerschaft, die auf der Zusammenarbeit bei den Materialinnovationen von Eastman basiert, spiegelt das Vertrauen von Kao in den weltweiten technischen Support und die Materialkompetenz von Eastman im Bereich der Kosmetikverpackungen wider, bei denen hochwertige Oberflächen und zuverlässige Leistung gefragt sind.

Über KANEBO

KANEBO ist eine renommierte japanische Kosmetikmarke, die nicht nur Schönheit, sondern auch eine Botschaft der Hoffnung vermittelt. Die Marke konzentriert sich zwar auf Hautpflege, bietet aber auch ein umfassendes Sortiment an Make-up-Produkten an. Das Herzstück der Hautpflegeserie von KANEBO ist eine charakteristische Creme, die von Taishi inspiriert wurde. Taishi (胎脂) ist die japanische Bezeichnung für Vernix caseosa, eine Substanz, die von selbst wieder verschwindet und die noch nicht voll ausgebildete Hornschicht der Haut eines Babys vor Umwelteinflüssen und Austrocknung schützt. Mit seinen einzigartigen Hautpflege- und Make-up-Produkten unterstützt KANEBO Menschen dabei, ihre Ziele zu verfolgen, und fördert gleichzeitig eine positive Lebenseinstellung.

Über Eastman

Eastman wurde 1920 gegründet und ist ein weltweit tätiger Hersteller von Spezialwerkstoffen, der eine breite Palette von Produkten herstellt, die in Alltagsgegenständen zu finden sind. Mit dem Ziel, die Lebensqualität auf materielle Weise zu verbessern, arbeitet Eastman mit seinen Kunden zusammen, um innovative Produkte und Lösungen zu liefern und sich gleichzeitig für Sicherheit und Nachhaltigkeit einzusetzen. Das innovationsgetriebene Wachstumsmodell des Unternehmens profitiert von erstklassigen Technologieplattformen, intensiver Kundenbindung und differenzierter Anwendungsentwicklung, um seine führende Position in attraktiven Endmärkten wie Transport, Bau und Verbrauchsgüter auszubauen. Als weltweit tätiges, inklusives Unternehmen beschäftigt Eastman rund 13.000 Mitarbeiter weltweit und bedient Kunden in mehr als 100 Ländern. Das Unternehmen erzielte im Jahr 2025 einen Umsatz von rund 8,8 Milliarden US-Dollar und hat seinen Hauptsitz in Kingsport, Tennessee, USA. Weitere Informationen finden Sie unter, www.eastman.com und.

Medienkontakt

Eastman

Jacob Teetzmann, APR

[email protected]