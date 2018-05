Kaneka a investi dans AB-Biotics SA, une société biotech espagnole, et a conclu un accord de licence pour la production et la commercialisation de ses produits probiotiques

Les bactéries lactiques ont retenu l'attention des personnes pour leur effet et leur efficacité non seulement sur la fonction intestinale et le système immunitaire, mais également sur les symptômes allergiques et les maladies infectieuses. L'intérêt et les affaires liés aux produits laitiers comme le yaourt, les aliments fonctionnels et les compléments alimentaires contenant des bactéries lactiques connaissent également une croissance rapide.

La taille du marché des aliments naturels utilisant les bactéries lactiques a dépassé les 2 milliards de dollars en Amérique du Nord. Au Japon, de nombreux nouveaux produits comme le yaourt, les boissons et les compléments alimentaires contenant des bactéries lactiques ont été lancés sur le marché, comptant sur une demande plus importante que jamais.

ABB possède des capacités de R&D avancées avec plus de 550 souches probiotiques originales extraites d'échantillons d'origine humaine. ABB commercialise aux sociétés alimentaires et pharmaceutiques du monde entier un vaste éventail de produits probiotiques cliniquement documentés, qui améliorent l'environnement intestinal et ont des effets évidents sur la diminution du risque de maladies cardio-vasculaires, de maladies parodontales, de maladies infectieuses, etc.

Kaneka a élargi ses activités d'aliments fonctionnels dans le monde, comme la coenzyme régénératrice Q 10 (Kaneka QH™), le polyphénol dérivé de la réglisse (Kaneka Gravonoid™) et le bacille de l'acide lactique dérivé des plantes, entièrement étayés par des données probantes concernant leur innocuité et leurs effets bénéfiques sur les humains.

Kaneka a également lancé des activités liées aux produits laitiers, comme le lait, le beurre et le yaourt au Japon, en vertu d'une coopération technique avec Pur Natur Invest BVBA (Kruishoutem, Belgique, président : Marc Verhamme).

Kaneka s'engage à promouvoir le développement commercial afin de fournir des solutions qui favorisent une vie saine et énergique.

*1 Probiotiques : communauté microbienne vivante et aliments qui contiennent une communauté microbienne vivante, qui apportent des effets bénéfiques au corps humain en améliorant l'environnement intestinal, en contrôlant la fonction intestinale et le système immunitaire

AB-Biotics SA

Siège social : Sant Cugat del Vallès, Barcelone, Catalogne, Espagne

Activités : développement et commercialisation de bactéries lactiques pour les aliments fonctionnels

Établissement : 2004

Capital versé : 629 400 euros

Contact : Kazuhiko Fujii, 281-291-4424

