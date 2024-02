KAPSARC gründet Saudi-Arabiens erste Schule für öffentliche Politik

Inspiriert von der Leidenschaft Seiner Königlichen Hoheit, des Energieministers Prinz Abdulaziz bin Salman Al Saud, für Bildung, Humankapitalentwicklung und Innovation, wurde die KAPSARC School of Public Policy (KSPP) als erste Einrichtung in Saudi-Arabien gegründet, die sich mit Graduiertenstudien und der Ausbildung von Führungskräften im Bereich der öffentlichen Politik befasst.

Durch ihre akademischen Angebote befähigt die KSPP die Menschen, drängende politische Herausforderungen zu bewältigen und die vielversprechenden Chancen der Zukunft zu nutzen.

Die Einrichtungen der KSPP werden zu 100 % mit erneuerbaren Energien betrieben und damit als eine der ersten Netto-Null-Einrichtungen im saudischen Bildungssektor einen Präzedenzfall schaffen .

RIYADH, Saudi-Arabien, 29. Februar 2024 /PRNewswire/ -- Das King Abdullah Petroleum Studies and Research Center (KAPSARC) hat nach der kürzlich erfolgten Genehmigung durch den Ministerrat eine Gründungslizenz für seine School of Public Policy (KSPP) erhalten, unter der Schirmherrschaft von Prinz Mohammed bin Salman bin Abdulaziz, Kronprinz, Premierminister und Vorsitzender des Ausschusses für das Programm zur Entwicklung menschlicher Fähigkeiten, eines der Programme zur Umsetzung der Vision 2030 in Saudi-Arabien, wie während der Human Capability Initiative (HCI) am 28. Februar 204 bekannt gegeben wurde.

KAPSARC Launches Saudi Arabia's First School of Public Policy

Mit dem Ziel, neue Maßstäbe in der Politikwissenschaft zu setzen, bietet die Schule einen zweijährigen Masterstudiengang und Weiterbildungsprogramme für Führungskräfte an, die künftige politische Führungskräfte und Fachleute in Saudi-Arabien und weltweit befähigen sollen, die drängendsten nationalen und internationalen politischen Herausforderungen im öffentlichen, gemeinnützigen und privaten Sektor anzugehen.

Diese bedeutende Errungenschaft wurde von Seiner Königlichen Hoheit, Prinz Abdulaziz bin Salman Al Saud, dem Energieminister und Vorsitzenden des Kuratoriums von KAPSARC, bekannt gegeben: „Die Vision der KAPSARC School of Public Policy ist es, das Wissen und die Fähigkeiten zu entwickeln, die die neue Generation benötigt, um die öffentliche Politik sowohl lokal als auch global zu gestalten. Unser Ziel ist es, künftige politische Führungskräfte und Fachleute in Saudi-Arabien und auf internationaler Ebene zu befähigen, fundierte sozioökonomische Entscheidungen zu treffen."

In einer Erklärung am Rande der Eröffnung der Schule betonte Fahad Alajlan, Präsident von KAPSARC, den Auftrag des Zentrums, die öffentliche Politik auf nationaler, regionaler und globaler Ebene zu beeinflussen. „Unsere neue School of Public Policy wird künftige Führungskräfte mit den richtigen Fähigkeiten ausstatten, um eine datengesteuerte und evidenzbasierte öffentliche Politik im Einklang mit den Zielen der Vision 2030 zu gestalten."

Dr. Ghadah Alarifi, Gründungsdekanin des KSPP, erklärte: „Die öffentliche Ordnung ist die Grundlage für den gesellschaftlichen Fortschritt. Das KSPP will ein Katalysator für die Zusammenarbeit sein und ein stabiles Ökosystem aufbauen, das eine Brücke zwischen der Wissenschaft, der Industrie und der Regierung im Bereich der öffentlichen Politik schlägt."

Durch die Nutzung des KAPSARC-Netzes bietet das KSPP eine Plattform für globales Engagement und Karrierechancen, indem es praktische Anwendungen und flexible Kurse anbietet, die darauf zugeschnitten sind, politische Entscheidungsträger in verschiedenen Bereichen einschließlich der Energiepolitik zu befähigen.

Die Schule hat sich verpflichtet, hohe Nachhaltigkeitsstandards im saudischen Bildungssektor zu erreichen, einschließlich des Ziels, zu 100 % mit erneuerbaren Energien zu arbeiten. Durch dieses Engagement wird sichergestellt, dass das KSPP seinen jährlichen Energiebedarf durch erneuerbare Ressourcen vor Ort deckt und auf fossile Brennstoffe verzichtet.

