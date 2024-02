Le KAPSARC lance la première école de politique publique d'Arabie saoudite

Inspiré par la passion de Son Altesse Royale , le ministre de l'Énergie, le prince Abdulaziz bin Salman Al Saud, pour l'éducation, le développement du capital humain et l'innovation, la KAPSARC School of Public Policy (KSPP) a été fondée en tant que première institution d'Arabie saoudite dédiée aux études supérieures et à la formation des cadres dans le domaine des politiques publiques.

Grâce à ses offres académiques, la KSPP permet aux individus de relever les défis urgents en matière de politique publique et de saisir les opportunités prometteuses qui façonnent l'avenir.

Les bâtiments de la KSPP fonctionneront avec une énergie 100 % renouvelable, établissant ainsi un précédent en tant que l'une des premières installations carboneutres dans le secteur éducatif saoudien.

RIYADH, Arabie saoudite, 29 février 2024 /PRNewswire/ -- Le King Abdullah Petroleum Studies and Research Center (KAPSARC) a obtenu une licence d'établissement pour son École de politique publique (KSPP) après l'approbation récente du Conseil des ministres, et qui a été annoncée lors de la Human Capability Initiative (HCI) le 28 février 2024, menée sous le patronage du prince Mohammed ben Salmane bin Abdulaziz, prince héritier, Premier ministre et président du Comité du programme de développement des capacités humaines, l'un des programmes de réalisation de la Vision 2030 de l'Arabie saoudite.

KAPSARC Launches Saudi Arabia's First School of Public Policy

Visant à établir de nouvelles normes en matière d'études politiques, l'école propose un diplôme de master en deux ans et des programmes de formation des cadres conçus pour permettre aux futurs responsables politiques et professionnels d'Arabie saoudite et du monde entier de relever les défis nationaux et internationaux les plus pressants en matière de politique publique dans les secteurs public, privé et à but non lucratif.

Cette réalisation importante a été annoncée par Son Altesse Royale le prince Abdulaziz bin Salman Al Saud, ministre de l'Énergie, président du conseil d'administration du KAPSARC : « La vision de la KAPSARC School of Public Policy est de développer les connaissances et les compétences dont la nouvelle génération a besoin pour façonner les politiques publiques à l'échelle locale et mondiale. Notre mission consiste à autonomiser et à outiller les futurs responsables politiques et professionnels en Arabie saoudite et à l'échelle internationale afin qu'ils puissent prendre des décisions socio-économiques éclairées. »

Dans une déclaration faite en marge du lancement de l'école, Fahad Alajlan, président du KAPSARC, a souligné la mission du centre, à savoir influencer les politiques publiques aux niveaux national, régional et mondial. « Notre nouvelle école de politique publique dotera les futurs dirigeants des compétences nécessaires pour élaborer des politiques publiques fondées sur des données et des preuves, conformément aux objectifs de la Vision 2030. »

Ghadah Alarifi, doyen fondateur de la KSPP, a déclaré : « Les politiques publiques constituent le fondement du progrès sociétal. À la KSPP, nous visons à être un catalyseur de la collaboration, en construisant un écosystème solide qui relie le milieu universitaire, l'industrie et le gouvernement dans le domaine des politiques publiques. »

En s'appuyant sur le réseau du KAPSARC, la KSPP fournit une plateforme d'engagement mondial et des opportunités de développement de carrière, en proposant des applications pratiques et des cours flexibles conçus pour permettre aux décideurs politiques de s'impliquer dans différentes voies, y compris celle de la politique énergétique.

L'école s'est engagée à atteindre des normes de durabilité élevées dans le secteur éducatif saoudien, y compris l'objectif de fonctionner avec 100 % d'énergie renouvelable. Cet engagement permet à la KSPP de répondre à ses besoins annuels en énergie grâce à des ressources renouvelables sur place, éliminant ainsi l'utilisation de combustibles fossiles.

Pour obtenir plus d'information sur la KSPP, consultez https://www.kapsarc.org/about-the-school/ .

Suivez la KSPP sur les réseaux sociaux :

X : @KAPSARC_SPP

LinkedIn : @ KAPSARC School of Public Policy

*À propos du KAPSARC :

Le KAPSARC est un groupe de réflexion de premier plan qui se consacre à l'avancement des connaissances sur les questions énergétiques, environnementales et économiques régionales. Observateur accrédité de la CCNUCC, le KAPSARC contribue activement à l'action mondiale pour le climat. La mission du KAPSARC est de faire progresser le secteur énergétique de l'Arabie saoudite et d'éclairer les politiques mondiales grâce à des conseils fondés sur des données probantes et à la recherche appliquée. Pour obtenir plus d'informations sur le centre, veuillez consulter : https://www.kapsarc.org/