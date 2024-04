Karadeniz Holding lance sa nouvelle « One World Karadeniz Foundation » mondiale

ISTANBUL, 22 avril 2024 /PRNewswire/ -- Karadeniz Holding, une entreprise mondiale dans le domaine de l'énergie, a lancé la One World Karadeniz Foundation, sa branche philanthropique, afin de stimuler l'investissement dans des initiatives visant à favoriser un monde durable et équitable.

Zeynep Harezi Yilmaz, Deputy Chair of the One World Karadeniz Foundation, speaking at the event launch in Istanbul

Guidée par la philosophie « One World » de l'entreprise, qui garantit que personne n'est laissé pour compte et que les droits fondamentaux sont universellement accessibles, la fondation se concentrera sur trois piliers principaux conformes aux Objectifs de Développement Durable des Nations Unies : l'éducation et le bien-être social, l'aide humanitaire et la durabilité de l'environnement.

« Je suis ravie de lancer la One World Karadeniz Foundation. En tant qu'entreprise, nous nous engageons à assumer notre responsabilité sociale, et cette initiative est une étape cruciale dans l'unification de nos efforts visant à créer un monde plus équitable, plus inclusif et plus durable », a déclaré Zeynep Harezi Yılmaz, vice-présidente de la fondation One World Karadeniz. « Les programmes de la fondation sont spécifiquement conçus pour répondre aux besoins locaux dans le monde entier, de la formation des pêcheurs au Brésil à l'amélioration des compétences des étudiantes et au travail avec les membres des communautés en Afrique. Karadeniz Holding a fait ses preuves en matière d'autonomisation des jeunes femmes et des filles en particulier, et je suis ravie à l'idée d'étendre cet héritage par le biais de notre nouvelle fondation. »

Plus récemment, l'entreprise a mis à profit son expertise en matière d'infrastructures flottantes pour concevoir et déployer ses « Lifeships », des navires d'urgence humanitaire autosuffisants et entièrement équipés. En février 2023, deux Lifeships ont été immédiatement déployés dans le sud de la Turquie pour venir en aide à plus de 12 000 victimes de tremblements de terre dévastateurs, offrant un refuge et des services essentiels à la communauté locale de Hatay. Les Lifeships ne se contentent pas de fournir une aide humanitaire immédiate (nourriture, logement et soins de santé), ils sont également équipés pour assurer le bien-être des survivants à plus long terme, l'un des navires ayant été adapté pour servir d'internat à des étudiants locaux. Cette histoire est racontée dans un documentaire qui a été diffusé par CNBC Africa le 18 avril.

Karadeniz Holding a depuis longtemps mis en place des bourses d'études et des formations professionnelles, investissant plus de 2,5 millions de dollars américains pour lutter contre l'inégalité des chances pour les jeunes femmes et les filles. Les initiatives vont des bourses d'études liées aux STIM aux partenariats avec des ONG locales et internationales, soutenant l'éducation et l'autonomisation économique de milliers de jeunes dans le monde entier.

En outre, l'entreprise a lancé des programmes de reforestation au Ghana et au Brésil, soulignant ainsi son engagement en matière de partenariat avec les communautés et sa responsabilité à l'égard du bien-être des générations futures.

Coïncidant avec la Journée de la Terre, Karadeniz Holding a célébré le lancement de la fondation à son siège, en présence du personnel et des partenaires de ses bureaux internationaux.

De plus amples informations sur les nouveaux projets de la fondation seront communiquées dans les semaines à venir via son site Web .

À propos de la One World Karadeniz Foundation

La philosophie « One World » de Karadeniz Holding a été officialisée par feu Rauf Osman Karadeniz, qui a jeté les bases de Karadeniz Holding en 1948. Cette éthique repose sur le fait de « vivre et travailler ensemble dans la paix et l'harmonie, en s'appuyant sur des valeurs morales et humaines élevées ». Enracinée dans ces principes, la One World Karadeniz Foundation se consacre à la promotion de l'égalité pour tous. L'entreprise donne la priorité au bien-être des communautés qu'elle dessert, dans le but d'améliorer leurs conditions socio-économiques et de contribuer à un avenir durable.

À propos de Karadeniz Holding

Avec plus de 76 ans d'expérience, Karadeniz Holding possède et exploite la plus grande flotte de centrales électriques flottantes au monde, appelées « Powership ». La flotte active comprend actuellement un total de 40 navires d'une capacité totale de plus de 6 000 MW, opérant sur quatre continents et employant plus de 10 000 personnes dans le monde. Karadeniz Holding est devenue la première entreprise privée turque à exporter de l'électricité transfrontalière et à en importer d'Europe. En tant que pionnier dans le secteur de l'énergie, fournissant une énergie ininterrompue, fiable et plus propre à l'échelle mondiale, Karadeniz Holding continue d'investir et d'exploiter des centrales géothermiques et solaires en Turquie, en s'appuyant sur ses solutions innovantes pour apporter des avantages sociaux et environnementaux.