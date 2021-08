Karl Roessner ingressa no conselho da OANDA como diretor não executivo

NOVA YORK, 25 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- Líder global em serviços de negociação on-line de ativos diversificados, dados e análises de moedas, a OANDA tem o prazer de anunciar a nomeação do líder do setor, Karl Roessner, para seu conselho de administração. Direto de Nova York, ele agregará uma riqueza de expertise específica do setor à equipe consultiva da empresa por meio de sua atuação como diretor não executivo.

Atualmente CEO da Lefteris Acquisition Corp, Roessner foi anteriormente CEO do E*TRADE Financial Corporation e presidente do E*TRADE Bank, onde foi fundamental no desenvolvimento e na execução de planos que geraram um aumento significativo na receita, bilhões de dólares em melhoria de capital de mercado, melhores ofertas bancárias e um crescimento consistente de contas. Ele também participou do conselho administrativo de ambas as instituições. Antes de ingressar no E*TRADE em 2009, Roessner passou 17 anos com a Clifford Chance, trabalhando como advogado para a empresa antes e depois da fusão da Rogers & Wells.

"Temos o prazer de receber Karl em nosso conselho administrativo. Um profissional experiente no setor de comércio de varejo, Karl traz com ele uma ampla experiência estratégica e operacional que agregará força considerável à nossa equipe consultiva em um momento crítico na história da empresa. Acreditamos que ele será um enorme ativo para a OANDA conforme continuamos em nossa jornada para nos tornarmos um dos maiores corretores de ativos diversificados do mundo", disse o CEO da OANDA, Gavin Bambury.

Ao comentar, Roessner disse: "há muito tempo que admiro a OANDA por sua marca de classe mundial, dedicação à inovação e compromisso com os clientes. Por isso, estou muito ansioso para trabalhar com o conselho e ajudar a identificar novas oportunidades que impulsionarão ainda mais o crescimento do negócio."

Sobre a OANDA

Fundada em 1996, a OANDA foi a primeira empresa a compartilhar dados de taxa de câmbio gratuitamente na internet, lançando uma plataforma de negociação Forex que ajudou a abrir caminho para o desenvolvimento do trading de moedas na internet cinco anos depois. Atualmente, o grupo oferece trading on-line de ativos diversificados, dados e análises de moeda para clientes de varejo e corporativos, demonstrando uma experiência inigualável em câmbio. Com entidades regulamentadas em oito dos mercados financeiros mais ativos do mundo, a OANDA continua dedicada a transformar o mercado de câmbio. Para mais informações, acesse o site oanda.com ou siga-nos no Twitter, Facebook ou YouTube.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1581985/OANDA_colour_logo_Logo.jpg

FONTE OANDA

SOURCE OANDA