Karl Roessner treedt als niet-uitvoerend bestuurder toe tot de raad van bestuur van OANDA

NEW YORK, 25 augustus 2021 /PRNewswire/ -- Wereldleider op het gebied van online mult-activa handelsdiensten, valutadata en analyses, OANDA, is verheugd om de aanstelling aan te kondigen van marktleider Karl Roessner in de raad van bestuur. Hij zal fungeren als niet-uitvoerend bestuurder en vanuit New York een schat aan branchespecifieke expertise inbrengen bij het adviesteam van het bedrijf.

Roessner is momenteel CEO van Lefteris Acquisition Corp en was daarvoor CEO van E*TRADE Financial Corporation en president van E*TRADE Bank. Hier speelde hij een belangrijke rol bij de ontwikkeling en uitvoering van plannen die een aanzienlijke stijging van de inkomsten en miljarden dollars aan marktkapitaal genereerden en voor een verbeterd bankaanbod en aanhoudende accountgroei zorgden. Hij zat ook in de raad van bestuur van beide instellingen. Voordat hij in 2009 bij E*TRADE kwam, werkte Roessner 17 jaar lang als bedrijfsadvocaat bij Clifford Chance, zowel voor als na de fusie met Rogers & Wells.

"We zijn verheugd Karl welkom te heten bij onze raad van bestuur. Karl is een doorgewinterde professional op het gebied van detailhandel en brengt uitgebreide strategische en operationele kennis met zich mee. Hiermee zal hij ons adviesteam aanzienlijk versterken op een cruciaal moment in de geschiedenis van het bedrijf. We geloven dat hij een enorme aanwinst zal zijn voor OANDA terwijl wij verder werken aan onze ambitie om een van de grootste multi-activa brokers ter wereld te worden", aldus Gavin Bambury, CEO van OANDA.

Roessner voegde daaraan toe: "Voor mij is OANDA een wereldmerk, dat sterk inzet op innovatie en toegewijd is aan zijn klanten. Daar bewonder ik het bedrijf voor. Als zodanig kijk ik er erg naar uit om samen te werken met de raad van bestuur. Samen met hen wil ik nieuwe kansen identificeren die de groei van het bedrijf verder zullen stimuleren."

Over OANDA

Het in 1996 opgerichte OANDA was het eerste bedrijf dat gratis wisselkoersgegevens op internet deelde en een FX-handelsplatform lanceerde dat vijf jaar later een rol speelde bij de ontwikkeling van webgebaseerde valutahandel. Tegenwoordig verzorgt de groep online multi-activahandel, valutagegevens en analyses aan particuliere en zakelijke klanten. Hiermee laten ze een ongeëvenaarde expertise op het gebied van buitenlandse valuta zien. Met gereguleerde entiteiten in acht van 's werelds meest actieve financiële markten, blijft OANDA zich inzetten voor het transformeren van de valutahandel. Ga voor meer informatie naar oanda.com of volg ons op Twitter, Facebook of YouTube.

