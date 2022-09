Karpowership in Gesprächen, um den Druck der Energiekosten auf Europas Haushalte zu verringern

Die Energiekrise in der Region hat schwerwiegende Auswirkungen auf Haushalte - Karpowership in Gesprächen über eine erschwingliche und zuverlässige Energieversorgung

LONDON, 16. September 2022 /PRNewswire/ -- Europa steht vor einer beispiellosen Energiekrise, die sich mit dem nahenden Winter noch verschärfen wird. Aus alarmierenden Berichten von More in Common und Eurofound geht hervor, dass 97 % der Menschen auf dem gesamten Kontinent die Auswirkungen der steigenden Preise zu spüren bekommen und mehr als sieben von zehn Menschen Schwierigkeiten haben, sich darauf einzustellen oder gerade so mit den höheren Kosten zurechtkommen.

Die Unsicherheit über die Versorgungssicherheit Europas mit Strom und Erdgas hat zu einer extremen Volatilität auf den Energiemärkten geführt, die Haushalte, Unternehmen und Industrie unter akuten finanziellen Druck setzt.

Die meisten Menschen auf dem Kontinent erwarten, dass sie in diesem Winter aufgrund der steigenden Kosten weniger heizen werden. 16 % der Europäer sind bereits mit ihren Rechnungen im Rückstand, da sie mit zunehmender Energiearmut konfrontiert sind.

Als Reaktion darauf hat Karpowership Gespräche aufgenommen, um Teile seiner Flotte von schwimmenden Kraftwerken, den so genannten Powerships, an europäische Länder zu liefern, um die Krise zu lindern. Die Nutzung dieser hocheffizienten, bewährten Technologie kann die teuren Energieimportrechnungen des Kontinents senken und eine zuverlässige und dennoch flexible Stromquelle bieten, die fast sofort eingesetzt werden kann. Karpowership bietet eine einsatzbereite, schlüsselfertige Stromerzeugungslösung mit einer sofort verfügbaren Erzeugungskapazität von 2.000 MW, die für die Versorgung von 5 Millionen Haushalten ausreicht. Sie kann auch Fernwärmesysteme unterstützen.

„Unsere Lösung kann Europa dabei helfen, seine Abhängigkeit von teuren Energieimporten zu verringern und so den Druck auf die Gemeinden zu mindern, die mit der Lebenshaltungskostenkrise zu kämpfen haben", sagte Zeynep Harezi, Chief Operations Officer von Karpowership. „Wir bieten eine innovative Technologie an, die sich bewährt hat und die ideal für die Bedürfnisse Europas in dieser Zeit geeignet ist. Schon in wenigen Wochen können wir damit beginnen, die europäischen Haushalte zu entlasten."

Die Schiffe von Karpowership können mit Erdgas, schwefelarmem Heizöl oder Diesel mit extrem niedrigem Schwefelgehalt betrieben werden, wodurch sie stets die kostengünstigste Versorgungslösung für Europa darstellen. Die Flotte von 33 Motorschiffen wird direkt an das Stromnetz eines Landes angeschlossen, wobei die bestehende Infrastruktur genutzt wird, und kann dies in nur 30 Tagen tun. Wenn die bevorzugte Option die Nutzung vorhandener Gasressourcen ist, stehen auch spezielle FSRUs für den sofortigen Anschluss an ihre Motorschiffe zur Verfügung. Dies trägt dazu bei, strategische LNG-Reserven aufrechtzuerhalten und zusätzliche Lieferungen des Brennstoffs für Kraftwerke an Land bereitzustellen.

Karpowership ist ein globaler Energieversorger mit technologischer Unterstützung durch führende europäische Hersteller wie Siemens, MAN und Wartsila. Die Gas- und Dampfturbinentechnologie verbessert die Integration der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien in die Netze über Hilfsdienste und Netzausgleich.

Da die Motorschiffe mit der gesamten erforderlichen Infrastruktur geliefert werden, kommt es nur zu minimalen Beeinträchtigungen für die örtlichen Gemeinden an Land. Außerdem hinterlassen sie bei ihrer Stilllegung keinerlei Umweltauswirkungen. Die Motorschiffe werden einfach ausgestöpselt und dort eingesetzt, wo sie am meisten gebraucht werden.

