Společnost Karpowership jedná o možnostech snížení tlaku nákladů na energie na evropské domácnosti

LONDÝN, 15. září 2022 /PRNewswire/ – Evropa čelí bezprecedentní energetické krizi, která se s blížící se zimou bude ještě zhoršovat. Alarmující zprávy, které zveřejnily organizace More in Common a Eurofound, odhalily, že 97 % lidí po celé Evropě pociťuje dopady rostoucích cen a více než sedm lidí z deseti má potíže se aktuální situaci přizpůsobit nebo se jen stěží vyrovnává s vyššími náklady.

Nejistota zajištění dodávek elektřiny a zemního plynu v Evropě způsobila na trzích s energiemi extrémní volatilitu, což způsobilo naléhavý finanční tlak na domácnosti, podniky i průmysl.

Většina lidí v celé Evropě očekává, že kvůli rostoucím nákladům budou tuto zimu méně topit, přičemž s ohledem na rostoucí energetickou chudobu v Evropě 16 % z nich již nyní uvedlo, že dluží za energie.

V reakci na to zahájila společnost Karpowership jednání o možnostech nabídnout evropským zemím část své flotily plovoucích elektráren, známých jako Powerships, aby tak pomohla tuto krizi zmírnit. Využití této osvědčené technologie s vysokou účinností by mohlo snížit vysoké účty za dovoz energií do Evropy a poskytnout spolehlivý a zároveň flexibilní zdroj elektřiny, který lze nasadit téměř okamžitě. Společnost Karpowership nabízí rychle dostupná řešení výroby elektřiny na klíč s okamžitou výrobní kapacitou 2000 MW, která by stačila k zásobování pěti milionů domácností. Může také podporovat systémy dálkového vytápění.

„Naše řešení může Evropě pomoci snížit závislost na drahém dovozu energií a zmírnit tlak na komunity, které se potýkají s krizí po stránce životních nákladů," uvedla provozní ředitelka společnosti Karpowership Zeynep Hareziová. „Nabízíme inovativní technologie s ověřenými výsledky, které se ideálně hodí pro aktuální evropské potřeby. Během několika týdnů můžeme začít zátěž evropských domácností snižovat."

Plavidla společnosti Karpowership jsou schopna využívat dvou druhů paliv, a to zemního plynu, topného oleje s nízkým obsahem síry nebo nafty s velmi nízkým obsahem síry. Díky tomu jsou pro Evropu za všech okolností nákladově nejefektivnějším řešením zásobování energiemi. Její flotila 33 lodí Powerships se může připojit přímo k elektrické síti dané země za využití stávající infrastruktury, a to již během 30 dní. Pokud je upřednostňovanou možností využití stávajících plynových aktiv, jsou k dispozici také vyhrazené FSRU, které lze k lodím Powerships okamžitě připojit. To pomáhá udržovat strategické zásoby LNG a zajišťovat další dodávky tohoto paliva pro pozemní elektrárny.

Společnost Karpowership je globálním dodavatelem energií s technologickou podporou předních evropských výrobců, včetně společností Siemens, MAN nebo Wartsila. Její technologie kombinovaného cyklu zvyšuje integraci výroby energií z obnovitelných zdrojů do rozvodných sítí prostřednictvím podpůrných služeb a technologií pro vyrovnávání zátěže sítě.

Protože jsou lodě Powerships dodávány s veškerou potřebnou infrastrukturou, dochází k minimálnímu narušení místních komunit na pevnině. Po vyřazení z provozu nemají také žádný negativní dopad na životní prostředí. Lodě se jednoduše odpojí a jsou znovu nasazeny tam, kde jsou právě nejvíce potřeba.

