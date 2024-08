Karpowership, leader international de l'énergie, annonce un investissement d'un milliard de dollars dans la conversion du GNL en électricité dans le cadre du pool énergétique sud-africain

ISTANBUL, 13 août 2024 /PRNewswire/ -- Karpowership, une importante société énergétique internationale réputée pour ses solutions innovantes, a annoncé son intention d'investir un milliard de dollars dans une infrastructure de transformation du GNL en énergie qui sera basée au Mozambique et mise à la disposition de l'ensemble du pool énergétique sud-africain (SAPP). Ce projet novateur améliorera non seulement le paysage énergétique national du pays, mais aussi celui de l'ensemble du SAPP, en fournissant une électricité fiable et peu coûteuse à 5 millions de personnes.

Karpowership est un fournisseur mondial de solutions de conversion du gaz à l'électricité, avec des projets au Ghana et au Brésil. À l'instar de son projet au Brésil, la nouvelle initiative comprendrait une installation ultramoderne alimentée au gaz naturel d'une capacité pouvant atteindre 500 MW, dont l'un des plus grands Powerships au monde et une unité flottante de stockage et de regazéification (FSRU). Ce dernier développement s'appuie sur le partenariat existant de Karpowership avec le Mozambique, où il a commencé ses opérations en 2016, fournissant à la Zambie enclavée 115 MW d'électricité fiable.

En exploitant les ressources gazières nationales, le projet crée de nouvelles opportunités importantes pour le Mozambique et l'ensemble de la région : fournir une source d'énergie fiable à la compagnie d'électricité du Mozambique, Electricidade de Mozambique (EdM), ou l'exporter vers des entités publiques et privées dans les pays voisins de la région SAPP, notamment la Zambie, le Zimbabwe, le Botswana, la Namibie et d'autres.

La collaboration de Karpowership avec EdM sur l'approvisionnement en énergie domestique du Mozambique a déjà permis de réaliser des progrès substantiels. Actuellement, la société fournit de l'électricité par l'intermédiaire de sa centrale électrique située dans la baie de Nacala, contribuant ainsi à la sécurité énergétique et à la croissance économique du pays depuis 2018. La société a récemment présenté l'un de ses navires ultramodernes - identique à celui prévu pour cette nouvelle entreprise - au port de Maputo, donnant aux participants un aperçu de leur solution d'alimentation rapide et flexible.

« Karpowership est fier d'être un partenaire engagé du Mozambique et nous sommes ravis d'approfondir cette relation, en créant ensemble un véhicule qui alimentera toute la région à partir du Mozambique - comblant ainsi les déficits régionaux en électricité et renforçant l'activité économique », a déclaré Zeynep Harezi Yılmaz, directrice des opérations de Karpowership.

Le nouvel investissement devrait également créer un afflux d'emplois directs et indirects, avec la possibilité d'une collaboration de l'entreprise avec les secteurs public et privé.

Karpowership s'engage à trouver des solutions énergétiques durables et à contribuer au développement socio-économique du Mozambique et de la région SAPP. Ce dernier investissement réaffirme la volonté de l'entreprise de soutenir la croissance régionale et la sécurité énergétique.

A propos de Karpowership

Avec plus de 25 ans d'expérience dans le secteur des centrales électriques flottantes, Karpowership est l'un des principaux fournisseurs de solutions énergétiques rapides, flexibles et fiables dans le monde entier. Avec une capacité installée globale de plus de 7 000 MW et des activités dans 16 pays, dont 9 en Afrique, Karpowership assure la sécurité énergétique grâce à ses navires-puissances et à ses centrales terrestres, ainsi qu'à une flotte d'infrastructures GNL flottantes.

