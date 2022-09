Karpowership peut aider l'Europe à éviter un rationnement énergétique

Les navires à propulsion génèrent de l'électricité à 25c/kWh, ce qui pourrait permettre à l' Europe d'économiser des milliards d'euros

d'économiser des milliards d'euros Les navires peuvent être raccordés au réseau électrique d'un pays en 30 jours seulement

LONDRES, 29 septembre 2022 /PRNewswire/ -- L'Europe est confrontée à la perspective d'un rationnement de l'énergie tandis que le continent entre dans l'hiver, les gouvernements exhortant les ménages et les entreprises à réduire leur consommation afin d'éviter les coupures de courant.

Mais une entreprise propose une solution qui peut être déployée presque immédiatement, est flexible et réduit le risque de coupures de courant.

Les installations flottantes de production d'électricité de Karpowership, connues sous le nom de Powerships, sont entièrement intégrées avec toute l'infrastructure nécessaire à bord et peuvent être connectées directement sur le réseau électrique d'un pays en 30 jours seulement.

Les navires peuvent fonctionner au gaz naturel, au fioul à faible teneur en soufre ou au diesel à très faible teneur en soufre, constituant ainsi presque toujours l'option la plus rentable.

Karpowership peut produire de l'électricité à un prix inférieur à la moitié du prix moyen en Europe, soit environ 25 centimes par kilowattheure, ce qui permettrait aux différents pays d'économiser des milliards d'euros sur les coûteuses importations d'énergie.

« Alors que l'hiver approche et que la crise énergétique européenne montre peu de signes de recul, la région s'oriente vers un rationnement de l'électricité », a déclaré Zeynep Harezi, directrice commerciale de Karpowership. « Karpowership dispose d'une solution abordable, flexible et qui peut être déployée presque immédiatement pour réduire la pression sur des approvisionnements restreints. »

Si l'option préférée reste d'utiliser les actifs de gaz naturel existants, des FSRU dédiés sont également disponibles pour un branchement immédiat aux Powerships. Cela contribuerait à réduire la concurrence régionale pour l'approvisionnement en GNL, en maintenant des réserves stratégiques pour les centrales électriques sur terre.

Étant donné que les Powerships sont livrés avec toute l'infrastructure nécessaire à leur fonctionnement, les perturbations pour les communautés locales sont minimes et l'impact environnemental est nul lors de la désinstallation. Les Powerships sont simplement débranchés et redéployés là où ils sont le plus nécessaires.

Pour plus d'informations sur Karpowership et sa flotte de solutions énergétiques flottantes, rendez-vous sur le site https://karpowership.com/en/ .

Contact pour les médias : Helen Robertson, [email protected]

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1892389/Karpowership_Logo.jpg

SOURCE Karpowership