Karpowership s'associe à la Banque mondiale pour effacer les disparités de genre dans le secteur de l'énergie en Afrique

Karpowership annonce un partenariat avec l'initiative Women in Energy Network Africa (WEN-Africa) de la Banque mondiale afin d'accroître l'emploi des femmes dans le secteur de l'énergie en Afrique.

ISTANBUL, 29 août 2024 /PRNewswire/ -- Ce nouveau partenariat vise à faire progresser l'égalité des sexes dans le secteur de l'énergie en Afrique, en renforçant les opportunités d'emploi pour les femmes dans au moins dix pays et en favorisant un avenir plus inclusif et durable.

Karpowership engineering team aboard the 450MW Osman Khan Powership in Sekondi, Ghana

Alignée sur la stratégie de la Banque mondiale en matière de genre pour la période 2024-2030, cette initiative s'articule autour de quatre grands axes : améliorer l'emploi des femmes, promouvoir le développement professionnel et la rétention, plaider en faveur de réformes politiques et renforcer l'éducation des filles dans le domaine des STIM.

Zeynep Harezi Yılmaz, directrice commerciale de Karpowership, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à la Banque mondiale pour élargir les opportunités pour les femmes et renforcer notre impact social. Cette collaboration souligne notre engagement en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes, et nous devons nous attaquer aux obstacles sexospécifiques qui entravent la participation des femmes dans le monde des affaires, en augmentant le nombre de femmes qui étudient et en créant des voies permettant aux femmes de s'épanouir professionnellement ».

« Nous sommes heureux de nous associer officiellement à Karpowership et d'unir nos efforts pour accélérer l'égalité des sexes et promouvoir une croissance économique inclusive en renforçant la participation des femmes à l'avenir énergétique de l'Afrique », déclare Fowzia Hassan, chef de l'équipe de travail de WEN-Africa et responsable des opérations énergétiques à la Banque mondiale.

Dans le cadre de ce partenariat, Karpowership s'est engagé à atteindre plusieurs objectifs autour de quatre piliers, comme des séances d'orientation professionnelle pour le personnel féminin, des stages, des formations professionnelles et des programmes de bourses pour les étudiantes, ainsi que des politiques d'égalité entre les hommes et les femmes au sein du personnel.

À propos de Karpowership

Avec plus de 25 ans d'expérience dans le secteur des centrales électriques flottantes, Karpowership est l'un des principaux fournisseurs de solutions énergétiques rapides, flexibles, plus propres et fiables dans le monde entier. Avec une capacité installée globale de plus de 7 000 MW et des activités dans 19 pays, dont 10 en Afrique, Karpowership assure la sécurité énergétique grâce à ses Powerships et à ses centrales terrestres, ainsi qu'à une flotte d'infrastructures GNL flottantes.

À propos de la Banque mondiale WEN-Africa

WEN-Africa est une initiative lancée dans le cadre de la stratégie de la Banque mondiale en matière de genre pour la période 2024-2030, qui vise à accroître la représentation des femmes dans le secteur de l'énergie en Afrique. L'initiative vise à mettre en place un solide réseau de femmes, à faciliter les discussions politiques et à donner aux femmes les moyens d'assumer des rôles techniques et de direction.

