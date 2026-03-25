Karsan strebt mit seinen innovativen Produkten und Hightech-Lösungen einen Platz unter den Top 5 in Europa an

ISTANBUL, 24. März 2026 /PRNewswire/ -- Karsan, die weltweit führende technologieorientierte Mobilitätsmarke im Bereich des öffentlichen Nahverkehrs der nächsten Generation, steigerte ihren Umsatz 2025 um 11 % auf 330 Millionen Euro. Karsan, das mit dem Verkauf von Elektrofahrzeugen einen Umsatz von 220 Millionen Euro erzielte, verzeichnete einen Anstieg seiner Exporte um 43 % auf 197 Millionen Euro. Mit dem Ziel, sein Wachstum in Europa fortzusetzen, plant Karsan, 2026 den Betrieb von fahrerlosen, autonomen öffentlichen Verkehrsmitteln aufzunehmen. Karsan-CEO Okan Baş erklärte, dass die Modelle Karsan e-JEST und e-ATAK ihre Führungsposition in ihren Segmenten auf dem europäischen Markt für öffentlichen Nahverkehr behaupten, und sagte: „Die Türkei ist Europas Produktionsstandort für die Herstellung von Bussen und Midibussen. Karsan wickelte zwischen 2019 und 2025 80 % der Exporte von elektrischen Kleinbussen und Bussen aus der Türkei nach Europa ab." Okan Baş betonte, dass das Unternehmen darauf abziele, sein Wachstum in Europa durch eine Steigerung der EV-Verkäufe 2026 aufrechtzuerhalten und in den nächsten fünf Jahren zu den fünf führenden Akteuren in Europa zu gehören. Er fügte hinzu: „Natürlich sind wir uns bewusst, dass unsere Präsenz in den bestehenden Märkten nicht ausreicht, um dieses Ziel zu erreichen. Dementsprechend werden wir in neue Märkte expandieren. Wir werden uns 2026 auf einige nördliche Länder konzentrieren. Wir sind derzeit nicht in den Niederlanden, Schweden, Norwegen oder Deutschland tätig. In diesen Märkten werden wir zunächst unsere organisatorische Struktur aufbauen. Außerdem werden wir unsere Präsenz auf den spanischen und polnischen Märkten, in die wir im letzten Jahr eingetreten sind, ausbauen. Wir streben an, unsere Elektrofahrzeugflotte in Europa auf über 2.800 Einheiten zu erweitern, was einem Wachstum von über 30 % entspricht. Autonome Mobilität gehört zu unseren strategischen Schwerpunkten. Wir werden uns in Europa auf den 8-Meter-Autonomous e-ATAK und in Amerika auf den 6-Meter-Autonomous e-JEST konzentrieren. Im Bereich der autonomen Mobilität haben wir damit begonnen, den Sicherheitsfahrer aus dem Fahrzeug zu entfernen. Wir streben an, bis zum dritten Quartal 2026 in Stavanger den vollständig fahrerlosen Betrieb aufzunehmen. Gegen Ende des Jahres 2026 werden wir die Produktpalette um ein weiteres Elektrofahrzeug erweitern. Wir stärken unsere Präsenz kontinuierlich, indem wir unsere Produktpalette erweitern und unsere technologische Entwicklung vorantreiben."

Okan Baş 2026

Mit der Vision „One Step Ahead in the Future of Mobility" spielt Karsan eine führende Rolle bei der Transformation des öffentlichen Nahverkehrs weltweit und blickt auf ein weiteres erfolgreiches Jahr zurück. Karsan, das die starke Dynamik im öffentlichen Nahverkehr mit Elektro- und autonomen Fahrzeugen genutzt hat, baut seine globale Präsenz durch einen Fahrzeugpark in 27 Ländern weiter aus. Karsan leistete mit über 2.100 Elektrofahrzeugen einen bedeutenden Beitrag zur Transformation des öffentlichen Nahverkehrs und hat sich für 2026 ein höheres Ziel gesetzt.

Okan Baş, CEO von Karsan, sagte: „Wir haben unseren Gesamtumsatz im Vergleich zu 296 Millionen Euro im Jahr 2024 um 11 % gesteigert. Elektrofahrzeuge machen 220 Millionen Euro dieses Betrags aus. Damit haben wir unseren Umsatz mit Elektrofahrzeugen um 59 Millionen Euro gesteigert. Unser Umsatz mit Elektrofahrzeugen, der ein deutliches Wachstum von 37 % verzeichnete, machte zudem 67 % unseres Gesamtumsatzes aus. Im vergangenen Jahr haben wir unseren Exportumsatz um 43 % auf 197 Millionen Euro gesteigert und unser EBITDA von 32 Millionen Euro im Jahr 2024 auf 54 Millionen Euro im vergangenen Jahr erhöht."

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