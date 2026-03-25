Karsan vise le Top 5 en Europe avec ses produits innovants et ses solutions haute technologie

ISTANBUL, 23 mars 2026 /PRNewswire/ -- Karsan, la marque mondiale de mobilité axée sur la technologie dans les transports publics nouvelle génération, a augmenté son chiffre d'affaires de 11 % pour atteindre 330 millions d'euros en 2025. Karsan, qui a réalisé un chiffre d'affaires de 220 millions d'euros grâce aux ventes de véhicules électriques, a vu ses exportations augmenter de 43 % pour atteindre 197 millions d'euros. Visant à maintenir sa croissance en Europe, Karsan prévoit de lancer des opérations de transport public autonome sans conducteur en 2026. Okan Baş, PDG de Karsan, a déclaré que les modèles Karsan e-JEST et e-ATAK conservent leur position de leader dans leurs segments de marché européen des transports publics : « La Turquie est la base de production de l'Europe en matière de fabrication de bus et d'autobus intermédiaires. Karsan a réalisé 80 % des exportations d'autobus intermédiaires et de bus électriques de la Turquie vers l'Europe entre 2019 et 2025. » Soulignant l'objectif de maintenir leur croissance en Europe en stimulant leurs ventes de véhicules électriques en 2026 et de se classer parmi les 5 premiers acteurs en Europe dans les cinq prochaines années, Okan Baş précise : « Bien sûr, nous sommes conscients que notre présence sur les marchés existants n'est pas suffisante pour atteindre cet objectif. Par conséquent, nous nous développerons sur de nouveaux marchés. Nous nous concentrerons sur certains pays du Nord en 2026. Nous ne sommes pas présents aux Pays-Bas, en Suède, en Norvège et en Allemagne. Sur ces marchés, nous commencerons par mettre en place notre structure organisationnelle. Nous renforcerons également notre position sur les marchés espagnol et polonais, où nous sommes entrés l'année dernière. Notre objectif est d'étendre notre flotte de véhicules électriques en Europe à plus de 2 800 unités, soit une croissance de plus de 30 %. La mobilité autonome est l'un de nos axes stratégiques. Nous nous concentrerons sur l'Europe avec l'e-ATAK autonome de 8 mètres, et sur l'Amérique avec l'e-JEST autonome de 6 mètres. Dans le domaine de la mobilité autonome, nous avons cherché à retirer le conducteur de sécurité du véhicule. Notre objectif est de démarrer de nouvelles activités sans conducteur à Stavanger d'ici le troisième trimestre 2026. Vers la fin de l'année 2026, un autre véhicule électrique complètera notre gamme de produits. Nous renforçons constamment notre présence en élargissant notre gamme de produits et en accélérant notre développement technologique. »

Okan Baş 2026

Jouant un rôle de premier plan dans la transformation des transports publics à l'échelle mondiale dans le cadre de la vision « Une longueur d'avance en matière de mobilité », Karsan a laissé derrière elle une nouvelle année couronnée de succès. Karsan, qui a profité d'une forte dynamique dans les transports publics en proposant des véhicules électriques et autonomes, continue de renforcer sa présence mondiale grâce à un parc de véhicules présents dans 27 pays. Karsan a contribué de manière significative à la transformation des transports publics avec plus de 2 100 véhicules électriques, fixant un objectif plus élevé pour 2026.

Le PDG de Karsan, Okan Baş, , a déclaré : « Nous avons augmenté notre chiffre d'affaires total de 11 % par rapport aux 296 millions d'euros de 2024. Les véhicules électriques représentent 220 millions d'euros de ce chiffre. Nous avons ainsi augmenté notre chiffre d'affaires de 59 millions d'euros dans le domaine des véhicules électriques. Notre chiffre d'affaires relatif aux véhicules électriques, qui a enregistré une croissance significative de 37 %, a également représenté 67 % de notre chiffre d'affaires total. L'année dernière, nous avons augmenté notre chiffre d'affaires à l'exportation de 43 % pour atteindre 197 millions d'euros et notre BAIIA est passé de 32 millions d'euros en 2024 à 54 millions l'année dernière. »

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