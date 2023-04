KASK PRÉSENTE SON NOUVEAU CASQUE - PRIMERO LA PROTECTION DE LA TÊTE DEVIENT FACILE

CHIUDUNO, Italie, 28 avril 2023 /PRNewswire/ -- KASK, le concepteur et fabricant de casques de protection haut de gamme, a annoncé l'introduction de la série Primero de casques de sécurité. La nouvelle série Primero est le résultat de 20 ans d'innovations dans la conception et la fabrication des casques KASK. Cette expérience a permis à KASK de créer un nouveau casque qui optimise les composants clés, rendant la fabrication plus efficace, tout en conservant le confort et la sécurité qui sont devenus la signature de la marque. Le Primero a été spécialement étudié pour offrir une protection de la tête avancée et facile à utiliser pour une grande variété de porteurs dans une grande variété d'applications. Pour atteindre cet objectif, les casques de la série Primero sont compatibles avec une large gamme d'accessoires de sécurité KASK, dont un grand nombre déjà utilisés sur les modèles de la série Zenith X. Les casques de sécurité Primero sont disponibles avec une coque ventilée et dans une variété de couleurs - y compris les options très appréciées Haute-Visibilité Fluo.

The Primero series is compliant with the European safety standards for industrial helmets EN 397, EN 50365 and standard for mountaineers helmets EN 12492.

« En travaillant sur le projet Primero, nous cherchions à faciliter l'accès à KASK », a déclaré Marta Beltramello, Directrice Commerciale et Marketing de KASK Safety. « Cela peut être des personnes qui découvrent la protection de la tête, comme celles qui ne portent pas de casque tous les jours, ou des personnes qui recherchent une amélioration de leur confort et des performances de leur casque ».

KASK a choisi de lancer ce nouveau modèle à l'occasion de la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail, le 28 avril, afin de soutenir la campagne de sensibilisation des Nations Unies qui vise à encourager la création d'une véritable culture mondiale de la sécurité et de la santé.

« Ce qui est réellement remarquable avec le Primero, c'est que l'on y retrouve de nombreuses technologies de sécurité et de confort KASK qui ont fait leurs preuves dans des environnements de travail réels depuis des années », a poursuivi Marta Beltramello. « Par exemple, la coque externe et le système de calotte interne ont fait leurs preuves en matière de sécurité, tandis que le tissu anti-humidité et le nouveau design du système d'ajustement apportent quotidiennement un confort optimal aux travailleurs dans de nombreuses situations exigeantes ».

Le Primero sera officiellement dévoilé à Préventica à Paris du 23 au 25 mai (stand R35).

KASK est le leader des casques de sport et de sécurité premium pour les environnements de performance. Basée à Chiuduno, en Italie, avec des filiales aux États-Unis et en Australie, KASK fabrique, en Italie et aux États-Unis, des casques qui permettent aux athlètes et aux travailleurs de donner le meilleur d'eux-mêmes. Les casques KASK apportent une grande confiance dans les environnements difficiles, tels que l'équitation, les sports de glisse et le cyclisme, ainsi que la construction, l'industrie, l'exploitation minière, la sylviculture, les secours et les équipes d'intervention d'urgence.

