Kat Von D Beauty lança NOVA base vegana, leve e de cobertura média, com a cantora Jhené Aiko como o rosto da campanha global

SÃO FRANCISCO, 3 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- Kat Von D Beauty apresenta a True Portrait Foundation – a nova fórmula, a nova embalagem e a nova campanha estão agitando as coisas para a primeira inovação da marca em cobertura média e liquid-to-powder. Essa fórmula especial e diferente, assim sua embalagem atraente encontraram em Jhené Aiko, cantora, poeta, amante dos animais e fã da Kat Von D Beauty, o rosto perfeito para a campanha global da marca.

"Jhené nos chamou a atenção pela primeira vez anos atrás quando mostrou nossas sombras Shade & Light Contour Palette num vídeo da Vogue, e depois a vimos novamente numa campanha da PETA. Jhené se alinha perfeitamente aos valores da nossa marca de produtos de beleza por ser uma grande amante dos animais, apoiar os produtos veganos e porque já utiliza os produtos da Kat Von D Beauty", explicou Kelly Coller, vice-presidente global de marketing e relações públicas da Kat Von D Beauty. "Além disso, Jhené é uma doçura de pessoa, tem uma pele deslumbrante, e toda nossa equipe está obcecada com suas músicas e tatuagens."

"Estou muito animada com a parceria com a Kat Von D Beauty para esse lançamento e por trabalhar com uma marca com a qual tenho tantas paixões em comum. Adoro essa base porque parece que estou sem nada no rosto – é como uma seda vegana! É a cobertura perfeita para o dia todo e tem um acabamento muito leve, quer eu esteja no palco ou em casa", disse Jhené Aiko.

"A campanha da True Portrait destaca três pontos principais que diferenciam nossa base e expressam algumas de nossas muitas facetas – fica com você (vegana, longa duração), move-se com você (Tecnologia Elastic Essence) e mostra seu rosto verdadeiro (leve, acabamento matte)", disse Coller. "Quando selecionamos todos os 'rostos' para os 40 tons, priorizamos pessoas reais que pudessem representar as várias faces da Kat Von D Beauty. Tiramos fotos de todas elas fazendo caretas para mostrar movimento, e quando vemos as fotos das pessoas rindo, é tudo autêntico. Tudo foi perfeitamente capturado pela nossa maravilhosa equipe composta de mulheres criativas, inclusive a diretora de criação global da Kat Von D Beauty e a fotógrafa Danielle St. Laurent."

A True Portrait Foundation vem numa embalagem totalmente nova e inovadora, desde o design até a funcionalidade exclusiva – é diferente de qualquer outro produto que a marca já lançou. A base vem numa embalagem branca e elegante e foi especialmente criada para utilização máxima e precisão, e exibe uma decoração intrincada que inclui o detalhe do crânio e uma pequena abertura em que se pode ver o tom da base. Levando o padrão dos pigmentos e fórmulas de alto desempenho a um novo patamar, a base vem também com grânulos especiais que permitem uma boa mistura e com uma ponta de precisão que libera as gotas exatas que se deseja utilizar.

A True Portrait Foundation permanece com você e cria um acabamento matte leve e de longa duração. Criada para pele normal a oleosa, esta fórmula única equilibra brilho e opacidade, assegurando que a sua pele não adquira um aspecto brilhante no meio do dia, e não obstrui os poros. Ela se move com você e dá flexibilidade a sua pele através da fórmula liquid-to-power, Elastic Essence™ Effect. Trata-se de uma combinação de pós esféricos com núcleo elástico que garante que a base nunca se deposite na pele e não obstrua os poros, e fornece um acabamento matte leve de longa duração que acompanha naturalmente cada expressão do rosto. Reconhecendo que não existe um "indivíduo típico", a marca desenvolveu uma fórmula de cobertura média que combina todos os tons e subtons e é oferecida em 40 tons veganos distribuídos em quatro grupos de dez: claro, médio, bronzeado e escuro.

A True Portrait é uma base leve de próxima geração que fornece uma verdadeira cobertura média para uma pele perfeita que é aprovada para selfies e tem uma textura incrivelmente suave – só experimentando para acreditar!

A Kat Von D Beauty True Portrait Foundation estará à disposição no dia 2 de setembro de 2019 online na Katvondbeauty.com e na Sephora.com e, em seguida, nas lojas da Sephora, em setembro.

#Vegana! Nossa maquiagem é feita com amor pelos animais – e é sempre 100% livre de crueldade. A True Portrait Foundation da Kat Von D Beauty é 100% vegana. Compartilhe seus looks e encontre mais inspiração em KatVonDBeauty.com, @KatVonDBeauty, #KatVonDBeauty #TruePortraitFoundation

SOBRE A KAT VON D BEAUTY:

A KAT VON D BEAUTY é uma marca global e icônica de produtos de beleza de alto desempenho, longa duração, veganos e produzidos sem crueldade. A marca tem trazido disrupção ao setor desde que foi lançada na SEPHORA em 2008, com quatro batons vermelhos. Possui atualmente mais de 250 produtos inovadores em todas as categorias de maquiagem, recebeu centenas de prêmios e é distribuída em 36 países, exclusivamente na Sephora, Sephora Inside JC Penney, Debenhams e katvondbeauty.com. A Kat Von D Beauty é criada em parceria com a KENDO BRANDS, com sede em São Francisco, Califórnia. A KENDO é uma incubadora inovadora que cria e adquire marcas do setor de beleza e as transforma em marcas globais poderosas.

