Kawaii Islands arrecada US$ 2,4 milhões em venda privada de tokens para seu próximo metaverso de anime

O jogo Kawaii Islands Alpha estreia em setembro, e os jogadores podem começar a entrar no universo da fantasia de animais e plantas mágicos e a jogar prontamente para ganhar. Membros da comunidade e jogadores estão demonstrando grande simpatia pelas recentes revelações dos gráficos de personagens e do trailer do jogo .

Vijay Garg, CEO da MapleBlock, uma dos principais investidores, também não pode negar isso. "O Kawaii Islands tem um design forte e mecânica divertida, herdados de sua conhecida série de jogos anterior", disse ele, "e com a verificação impulsionada por IA dos NFTs de jogos on-chain, certamente proporcionará uma experiência de jogo mais profunda, diferente dos jogos tradicionais."

Além do "jogar para ganhar", o Kawaii Islands oferece um conjunto completo de recursos interessantes para os jogadores expandirem sua imaginação e criatividade: agricultura, artesanato, decoração, estilo e redes sociais. No entanto, o recurso mais esperado também é o "criar para ganhar", que gera uma plataforma para os criadores construírem sua própria economia Web 3.0, contribuindo com suas habilidades artísticas e de criação de histórias para ganhar.

"O progresso que está sendo feito na Web 3.0 e no setor de NFTs com o desenvolvimento do Metaverso e de conceitos inovadores, como marketplaces dentro de mundos digitais, apostando ou jogando para ganhar, acessando os jogos de blockchain na internet, ainda não são totalmente apreciados por milhões de pessoas em todo o mundo", disse James Wo, CEO da DFG. "Acreditamos que esse caminho que estamos percorrendo é inevitável e ficará cada vez mais forte com mais avanços e novas gerações entrando no espaço."

Juntamente com a MapleBlock e a DFG, muitos investidores em espaços de criptomoedas e de negócios têm sido atraídos em massa pela visão e pelo poder transcendente do "jogar, conectar, criar e ganhar" que o Kawaii Islands promove. Entre eles estão Signum (co-investidor principal), Hyperchain, Jsquare, AU21, X21, Kyros, Rikkei Capital, Shin Chan IEO/ICO Alerts e SkyVision Capital. Com o financiamento deles, o Kawaii Islands dará um passo adiante para conectar todos os outros jogos de anime a sua criação de um metaverso de anime.

Junte-se à comunidade do Kawaii Islands e prepare-se para um metaverso irresistível!

FONTE Kawaii Islands

