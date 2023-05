Kazarian Foundation wählt Portugal als europäischen Hauptsitz

WASHINGTON, 12. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Die Charles & Agnes Kazarian Foundation (Kazarian Foundation), eine mittelgroße gemeinnützige Organisation in den U.S.A., die sich auf das staatliche Finanzmanagement (GFM) konzentriert, hat Portugal als Standort für ihren ersten europäischen Hauptsitz ausgewählt.

Die Kernkompetenz der Kazarian Foundation liegt in der Verbesserung des staatlichen Finanzmanagements (GFM) und der Kenntnisse über die Gesamtbilanz der öffentlichen Hand (GTBS).

Die Kazarian Foundation versucht, sowohl die wichtigsten Interessengruppen als auch die Bürger durch Konferenzen, Präsentationen, Mitteilungen, Artikel, Meisterkurse und Weißbücher über die Bedeutung von GFM und GTBS aufzuklären.

„Die Kazarian Foundation kümmert sich um das staatliche Finanzmanagement, weil sich die finanziellen Entscheidungen der Regierung direkt auf die Wahrscheinlichkeit von Schulden-, Währungs- und Finanzkrisen auswirken, die sich unverhältnismäßig stark auf die am meisten benachteiligten Menschen der Gesellschaft auswirken."

Die Kazarian Foundation schuf das Citizens' Wealth Framework 2023 mit 10 KPIs, die ein wahrheitsgetreues und faires Bild der finanziellen Leistung von Regierungen vermitteln. Dies ist sowohl "ein Quantensprung im Management der finanziellen Leistung von Regierungen" als auch "der größte Fortschritt in der Analyse staatlicher Risiken".

Die Stiftung und ihre Tochtergesellschaft JI-Analytics werden ab Juni 10 Teilzeit- und Vollzeitausbilder einstellen, die nach den höchsten Tarifen multinationaler NRO bezahlt werden.

Die Berater werden beauftragt, Empfehlungen für die Stadt oder Region in Portugal und die Unternehmensstruktur auszusprechen.

Die Ausgaben der Kazarian Foundation seit ihrer Gründung und das Vermögen zum Jahresende 2022 belaufen sich auf über eine Viertelmilliarde US-Dollar ($278 Millionen). Zum Jahresende 2022 beliefen sich die Vermögenswerte auf $208 Millionen.

Die Kazarian Foundation wurde in Anerkennung zweier herausragender armenischer Einwanderer in die Vereinigten Staaten von Amerika benannt, die beide den ersten Völkermord des 20. Jahrhunderts, den armenischen Völkermord, überlebten, aber Mitglieder ihrer Familien verloren. Charles Kazarian diente während des Ersten Weltkriegs als armenischer Gamavor mit Auszeichnung in der französischen Fremdenlegion, um seine Dankbarkeit gegenüber dem französischen Volk zu zeigen, das die Überlebenden des armenischen Völkermords aufnahm. Agnes Kazarian inspirierte ihre Familie und alle, die das Glück hatten, sie zu kennen, mit den wertvollsten armenisch-christlichen Weisheiten.

Die Charles & Agnes Kazarian Foundation (www.kazarianfoundation.org) wird philanthropisch unterstützt von Japonica Partners (www.japonica.com) und JI-Analytics (www.jianalytics.com).

The Charles & Agnes Kazarian Foundation

1629 K Street NW, Suite 300 Washington, DC 20006

T/ +1 202 449 9600 E/ [email protected]

SOURCE Charles & Agnes Kazarian Foundation