La Fondation Kazarian choisit le Portugal pour son siège européen

WASHINGTON, 12 mai 2023 /PRNewswire/ -- La Fondation Charles & Agnes Kazarian (Fondation Kazarian), une organisation à but non lucratif américaine de taille moyenne axée sur la gestion des finances publiques, a choisi le Portugal pour installer son premier siège européen.

Le principal domaine de compétence de la Fondation Kazarian est d'améliorer les connaissances en matière de gestion des finances publiques et de bilan comptable gouvernemental.

La Fondation Kazarian cherche à éduquer les acteurs clés et les citoyens sur l'importance de connaître les tenants et les aboutissants en matière de gestion des finances publiques et de bilan comptable gouvernemental à travers des conférences, des présentations, des communications, des articles, des master classes et des livres blancs.

« La Fondation Kazarian s'intéresse à la gestion des finances publiques parce que les décisions financières du gouvernement affectent directement la probabilité de crises de la dette, de la monnaie et des finances, qui ont un impact disproportionnellement important sur les individus plus défavorisés de la société. »

La Fondation Kazarian a créé le Citizens' Wealth Framework 2023, avec 10 ICP qui offrent un aperçu exact et clair des performances financières du gouvernement, qui est à la fois « un bond en avant dans les performances financières du gouvernement » et « le plus grand progrès en matière d'analyse des risques souverains ».

La Fondation et sa société affiliée JI-Analytics commenceront en juin à recruter 10 instructeurs à temps partiel et à temps plein, rémunérés aux taux les plus élevés par des ONG multinationales.

Des conseillers seront engagés pour faire des recommandations sur une ville ou une région du Portugal et sur la structure à privilégier pour l'entité.

Les dépenses de la Fondation Kazarian depuis sa création et ses actifs à la fin de l'exercice 2022 s'élèvent à plus d'un quart de milliard de dollars américains (278 millions de dollars). Les actifs à la fin de l'exercice 2022 s'élevaient à 208 millions de dollars.

La Fondation Kazarian est baptisée en hommage à deux Arméniens exceptionnels qui ont émigré aux États-Unis d'Amérique, ayant tout deux survécu, mais perdu des membres de leur famille, au cours du premier génocide du 20e siècle, le génocide arménien. Charles Kazarian a servi avec honneur dans la Légion étrangère française pendant la Première Guerre mondiale en tant que Gamavor arménien pour exprimer sa gratitude au peuple français qui a accueilli les survivants du génocide arménien. Agnes Kazarian a inspiré sa famille et tous ceux qui ont eu la chance de la connaître avec les plus précieuses sagesses chrétiennes arméniennes.

La Fondation Charles & Agnes Kazarian ( www.kazarianfoundation.org ) est soutenue de façon philanthropique par Japonica Partners ( www.japonica.com ) et JI-Analytics ( www.jianalytics.com ).

