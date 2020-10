KEBA benoemd tot exclusieve leverancier voor Honda Power Charger - het originele laadstation voor de volledig elektrische Honda e.

Innovatief ontwerp ontmoet geavanceerde technologie

LINZ, Oostenrijk, 21 oktober 2020 /PRNewswire/ -- Meer informatie en foto's: http://pressecenter.reichlundpartner.com/news-keba-named-exclusive-supplier-for-honda-power-charger---the-original-charging-station-for-the-all-electric-honda-e-?id=116228&menueid=2346&l=deutsch

/PRNewswire/ -- In de aanloop naar de introductie van de eerste volledig elektrische Honda e, werd KEBA uitgeroepen tot de exclusieve leverancier van Honda Power Charger-wanddozen. Het laadstation is gezamenlijk in recordtempo ontwikkeld.

Bij het zoeken naar een partner om het laadstation te ontwikkelen, viel de keuze van Honda Access Europe NV op KEBA, de technologie-expert met ontwikkeling en productie-expertise in Oostenrijk.

Volgens Bruno Lambrechts, Senior Manager Sales Division bij Honda: "Het selectieproces was zeer grondig en we zijn verheugd om samen te werken met KEBA, een expert in slimme laadstations."

Slim en handig opladen

Het laadstation is eenvoudig in gebruik en kan eenvoudig worden geïntegreerd in bestaande smarthome-technologieën. Het laadstation is verkrijgbaar in verschillende modellen en is ontworpen om zowel visueel als functioneel perfect bij het voertuig te passen. Talrijke functies die het opladen gemakkelijk en veilig maken.

"Net als Honda streven we er altijd naar om technologie van het hoogste niveau te bieden en we zijn verheugd dat Honda ervoor heeft gekozen om in ons te vertrouwen. We bieden onze partners eersteklas innovatieve oplossingen", aldus Gerhard Luftensteiner, CEO van KEBA AG.

Over KEBA Electric Mobility

KEBA is een van 's werelds toonaangevende fabrikanten van slimme laadstations. Met de KeContact P30 kunnen elektrische auto's veilig en betrouwbaar worden opgeladen. Dankzij een verscheidenheid aan interfaces is ook een netwerk mogelijk, waardoor de wallbox een zeer intelligent communicatie- en besturingscentrum is.

www.keba.com/emobility

Over KEBA

KEBA AG werd opgericht in 1968 en is een internationaal succesvol elektronicabedrijf gevestigd in Linz, Oostenrijk. Onder het motto "Automation by innovation" ontwikkelt en vervaardigt KEBA al meer dan 50 jaar innovatieve automatiseringsoplossingen van de hoogste kwaliteit.

Fotocredits : © Honda, gratis herdruk

Afdrukbare afbeeldingen kunnen worden gedownload via de volgende link

Contactpersoon:

Stefan Lanzinger

Marketing en communicatie E-mobiliteit

KEBA AG

Gewerbepark Urfahr, 4041 Linz, Oostenrijk

Mobiel: +43 664 80709-74036

E-mail: [email protected]

SOURCE KEBA AG