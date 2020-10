KEBA è stato nominato fornitore esclusivo per il caricabatterie Honda - la stazione di ricarica originale per l'Honda e all-electric.

Il design innovativo incontra una tecnologia sofisticata

LINZ, Austria, 15 ottobre 2020 Maggiori informazioni e foto: http://pressecenter.reichlundpartner.com/news-keba-named-exclusive-supplier-for-honda-power-charger---the-original-charging-station-for-the-all-electric-honda-e-?id=116228&menueid=2346&l=deutsch

/PRNewswire/ -- In attesa del lancio della prima Honda e all-electric, KEBA è stata nominata fornitore esclusivo per le scatole a parete dei caricabatterie Honda. La stazione di ricarica è stata sviluppata congiuntamente in record.

Nella sua ricerca di un partner per lo sviluppo della stazione di ricarica, Honda Access Europe NV ha scelto KEBA, l'esperto di tecnologia con competenze di sviluppo e produzione in Austria.

Bruno Lambrechts, Senior Manager della Sales Division di Honda, afferma: "Il processo di selezione è stato molto scrupoloso e siamo lieti di collaborare con KEBA, un esperto di stazioni di ricarica intelligenti."

Ricarica intelligente e comoda

La stazione di ricarica è semplice da usare e può essere facilmente integrata nelle tecnologie smart home esistenti. È disponibile in diversi modelli ed è progettata per adattarsi perfettamente al veicolo sia visivamente che funzionalmente. Presenta svariate funzioni che rendono la ricarica semplice e sicura.

"Proprio come Honda, puntiamo sempre a fornire il più alto livello di tecnologia e siamo lieti che Honda abbia scelto di affidarsi a un'azienda come la nostra, che offre ai propri partner soluzioni innovative di altissimo livello", ha dichiarato Gerhard Luftensteiner, CEO di KEBA AG.

Informazioni su KEBA Electric Mobility

KEBA è uno dei principali produttori al mondo di stazioni di ricarica intelligenti. Con KeContact P30, le auto elettriche possono essere ricaricate in modo sicuro e affidabile. Grazie a una varietà di interfacce, è anche possibile creare reti, rendendo la scatola a parete un centro di comunicazione e controllo altamente intelligente.

www.keba.com/emobility

Informazioni su KEBA

KEBA AG è stata fondata nel 1968 ed è una società elettronica di successo a livello internazionale, con sede a Linz, in Austria. Da oltre 50 anni, con il motto "Automation by innovation", KEBA sviluppa e produce soluzioni di automazione innovative di altissima qualità.

Crediti fotografici : © Honda, ristampa gratuita

Le immagini stampabili possono essere scaricate dal seguente link

Contatto:

Stefan Lanzinger

Marketing & Communications e-Mobility

KEBA AG

Gewerbepark Urfahr, 4041 Linz, Austria

cellulare: +43 664 80709-74036

e-mail: [email protected]

SOURCE KEBA AG