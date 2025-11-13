KEENON Robotics prezentuje robota sprzątającego C55 i swoją kompleksową ofertę na targach ISSA North America Expo

LAS VEGAS, 14 listopada 2025 r. /PRNewswire/ -- 11 listopada na targach ISSA North America Expo firma KEENON Robotics zaprezentowała swojego profesjonalnego robota do zamiatania i szorowania średnich i dużych powierzchni - model C55. Był to debiut produktu w Ameryce Północnej poza platformami internetowymi. Na targach zaprezentowano także szeroką gamę flagowych produktów KEENON, w tym roboty sprzątające C40 i C30, robota hotelowego W3, robota dostawczego T10 oraz robota transportowego S300 o dużej ładowności, demonstrując wiodącą pozycję firmy w sektorze robotyki usługowej dzięki pełnej ofercie obejmującej wszystkie kategorie i scenariusze zastosowań.

Model C55 został zaprojektowany do pracy w pomieszczeniach o powierzchni powyżej 3 000 m², łącząc zamiatanie, szorowanie i odkurzanie w jednym systemie. Kluczowe innowacje:

Większa czystość: potrójny wałek z separacją wody suchej i mokrej zapewnia szorowanie czystą wodą, zapobiegając przenoszeniu zanieczyszczeń. W połączeniu z mocnym ssaniem 21 000 Pa robot pozostawia podłogi suche w 30 sekund, bez jakichkolwiek smug.

Ultra efektywność: wydajność czyszczenia wynosi 2 376 m² na godzinę, a bardzo duży zbiornik na wodę o pojemności 110 l umożliwia całodzienną pracę przy jednym uzupełnieniu w ciągu dnia.

Inteligentna obsługa: system percepcji 360° łączący LiDAR i stereowizję zapewnia precyzyjne omijanie przeszkód. Robot obsługuje zdalne zarządzanie i automatyczne raportowanie. Może też samodzielnie przyłączać się do stacji dokującej, umożliwiając autonomiczne ładowanie, opróżnianie brudnej wody i uzupełnianie czystą. Dzięki temu możliwa jest jego praca całkowicie bez nadzoru.

Wytrzymałość i niezawodność: podwójna bateria pozwala na ciągłą pracę przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu z możliwością szybkiej wymiany w 5 sekund. Robot radzi sobie z przeszkodami do 5 cm wysokości, co ułatwia poruszanie się po złożonych powierzchniach wewnętrznych, takich jak progi zwalniające czy kable.

Kompleksowe portfolio robotów sprzątających KEENON obejmuje różnorodne scenariusze, od dużych obiektów po skomplikowane narożniki, z modelem C40 do zsynchronizowanego zamiatania i szorowania przestrzeni komercyjnych, C30 do specjalistycznej pielęgnacji dywanów oraz C20/C25 do codziennej konserwacji.

Dzięki kompleksowej robotyzacji dla pełnej gamy zastosowań, KEENON dostarcza inteligentne i przystosowane do współpracy rozwiązania w różnych sektorach. W środowiskach przemysłowych roboty sprzątające i transportowe o dużej ładowności mogą działać razem, a w hotelach roboty serwisowe i sprzątające zwiększają efektywność operacyjną i komfort gości.

KEENON Robotics utrzymuje pozycję lidera globalnego rynku komercyjnych robotów usługowych, zajmując pierwsze miejsce na świecie pod względem udziału w dostawach, według najnowszych raportów IDC, czołowej firmy zajmującej się analizą rynku IT, co potwierdza rolę firmy jako lidera branży. Opierając się na tym udokumentowanym doświadczeniu, KEENON oferuje więcej niż tylko produkty samodzielne, zapewniając zintegrowane rozwiązania robotyczne, które pomagają firmom obniżać koszty operacyjne i zwiększać wydajność poprzez inteligentną transformację.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2816843/image.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2641853/KEENON_Robotics_Logo.jpg