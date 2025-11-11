KEENON Robotics presenta el robot de limpieza C55 en la ISSA North America Expo y exhibe su cartera completa

LAS VEGAS, 12 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- El 11 de noviembre, KEENON Robotics presentó su robot profesional de barrido y fregado de áreas medianas a grandes, el C55, en la ISSA North America Expo. Este evento marcó su debut presencial en Norteamérica. También se exhibieron una gama de productos estrella de KEENON, incluyendo los robots de limpieza C40 y C30, el robot para hoteles W3, el robot de reparto T10 y el robot de transporte de alta capacidad de carga S300, demostrando el liderazgo de la compañía en el sector de la robótica de servicios gracias a su cartera integral para todo tipo de aplicaciones y escenarios.

El C55 está diseñado para interiores de más de 3.000 m² y combina barrido, fregado y aspiración en un solo sistema. Sus principales innovaciones incluyen:

Limpieza superior: Su diseño de separación de líquidos y sólidos con triple rodillo garantiza un fregado con agua limpia para evitar la contaminación cruzada. Gracias a su potente aspiración de 21.000 Pa, el robot deja los suelos secos en 30 segundos sin dejar marcas.

Máxima eficiencia: Con una capacidad de limpieza de 2.376 m² por hora y un depósito de agua extragrande de 110 L, permite un funcionamiento continuo durante toda la jornada, con tan solo una recarga diaria.

Funcionamiento inteligente: Un sistema de percepción de 360° que combina LiDAR y visión estéreo garantiza una precisa detección de obstáculos. El robot permite la gestión remota, la generación automática de informes y puede acoplarse para la carga, el vaciado de aguas residuales y la recarga de agua, lo que permite un funcionamiento totalmente automatizado.

Robusto y fiable: El sistema de doble batería permite un funcionamiento continuo 24/7 con capacidad de intercambio en caliente en 5 segundos. Su capacidad para superar obstáculos de 5 cm le permite desenvolverse con facilidad en terrenos interiores complejos, como badenes y cables.

La completa gama de soluciones de limpieza de KEENON abarca diversos escenarios, desde grandes instalaciones hasta rincones minuciosamente limpiados, e incluye el C40 para barrido y fregado sincronizados en entornos comerciales, el C30 para el cuidado especializado de alfombras y el C20/C25 para el mantenimiento diario.

Gracias a esta completa matriz robótica, KEENON ofrece soluciones colaborativas inteligentes para diversos sectores. En entornos industriales, los robots de limpieza y transporte de alta carga pueden operar conjuntamente, mientras que en hoteles, los robots de servicio y limpieza mejoran la eficiencia operativa y la experiencia de los huéspedes.

KEENON Robotics continúa consolidándose como líder mundial número 1 en el mercado de robots de servicio comercial, ostentando el primer puesto a nivel global por cuota de mercado, según los últimos informes de IDC, una de las principales firmas de inteligencia de mercado de TI, lo que subraya su liderazgo en el sector. Partiendo de esta sólida trayectoria, KEENON va más allá de los productos independientes para ofrecer soluciones robóticas integradas diseñadas para ayudar a las empresas a reducir costes operativos y aumentar la productividad mediante una transformación inteligente.

