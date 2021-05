Kellogg Europe Indvarsler Bedre Fødevarer For Mennesker Og Planeten Med Ny Stor Plan

Luft suges ud af cornflakespakker for at reducere CO2-udslippet

10 procent sukker og 20 procent salt fjernes fra morgenmadsprodukterne

Løfte om at brødføde mere end 30 millioner mennesker i nød

DUBLIN, 11. maj 2021 /PRNewswire/ -- Morgenmadsgiganten Kellogg Europe har offentliggjort en ny tiårsplan, der skal forbedre virksomhedens produkter yderligere, så de bliver bedre for mennesker, samfundet og planeten.

Over de næste 10 år vil virksomheden arbejde med salt og sukker, gøre produkterne til børn endnu bedre, øge mængden af fiber, brødføde flere mennesker i nød og tackle CO2-udslippet fra både emballering og aktiviteterne på tværs af kontinentet.

Rækken af initiativer blev annonceret i dag, da Kellogg Europe lancerede et nyt trivselsmanifest for den europæiske del af virksomheden, som opstiller ambitioner om at fremstille gode fødevarer for verden.

Uden at påvirke smagen vil mindst 20 procent af saltet blive fjernet fra morgenmadsprodukterne inden udgangen af 2022. Og, igen uden at påvirke smagen, vil sukkeret blive reduceret med 10 procent i produkterne til børn i samme periode. Det betyder, at alle morgenmadsprodukter til børn nu vil blive klassificeret som enten Nutri-score B eller bedre i EU og non-HFSS i Storbritannien.

Kellogg vil bidrage til at løse Europas kroniske mangel på fibre ved at sikre, at mange af morgenmadsprodukterne enten bliver en kilde til eller rige på fibre i slutningen af 2023.

700 tons CO2 vil desuden blive fjernet fra virksomhedens aktiviteter som et resultat af planlagte ændringer i emballeringen.

En ny slags cornflakespakke med mindre luft og emballagemateriale vil blive lanceret. Det betyder, at virksomheden vil bruge næsten 190 tons mindre karton og plastik årligt, hvilket i kombination med transporteffektiviteten vil eliminere 700 tons CO2 årligt.

De nye pakker vil have samme produktvægt og vil blive fremstillet i produktionslinjerne på fabrikken i Manchester, England, her i foråret. De vil blive tilgængelige i adskillige europæiske lande, inklusive Belgien, Frankrig, Spanien, Italien og Storbritannien.

Som led i virksomhedens løbende indsats for at brødføde mennesker i nød – den globale filantropiske indsats Better Days – er der givet et løfte om at brødføde mere end 30 millioner mennesker på tværs af kontinentet i slutningen af 2030.

Kellogg Europeans President Dave Lawlor fortæller: "Folk kræver med rette mere af virksomheder som vores, og alle forventer gode fødevarer for at gøre verden bedre og sundere. Vi er enige. Derfor lancerer vi en ny stor plan, der skal forbedre vores fødevarer.

"Gennem de seneste år har vi gjort meget for at reducere eksempelvis sukker og salt, samtidig med at vi bevarer den samme gode smag, som folk forventer af vores produkter. Og vi vil fortsætte med denne indsats, da vi ved, hvor vigtig den er."

"Men påvirkningen fra vores fødevarer er meget bredere end det, der kommer ned i pakkerne. Det handler om, hvordan vi dyrker vores ingredienser, og det aftryk, vi sætter på planeten, og hvordan vi laver og tilbereder vores mad. Det handler også om madens sociale og følelsesmæssige rolle, og hvordan den bringer folk sammen."

Den nye handlingsplan for bedre trivsel er udformet, så den bygger videre på Kellogg Europes indsatser gennem det seneste årti for at hjælpe mennesker i nød, understøtte europæiske landbrug og hjælpe mennesker til at træffe sundere og mere bæredygtige valg.

Siden 2010 har Kellogg på tværs af Europa bidraget til at brødføde 18 millioner mennesker ved at understøtte fødevarebanker og skolemadsprogrammer. Desuden har virksomheden forbedret sundhedstilstanden for 14.000 hektar landbrugsjord via Original farmers-programmet og fjernet 34.000 tons sukker fra forbrugernes kost ved at reducere sukkerindholdet.

Indsatsen består også i at anskaffe flere af ingredienserne fra Europa, såsom hvede fra Storbritannien, sukkerroer fra Frankrig og ris fra Spanien og Italien.

"Vores virksomhed blev grundlagt i 1906 af en visionær vegetar, der troede på, at en plantebaseret kost var den rette kost. Det, vi offentliggør i dag, er en fortsættelse af den idé, men opdateret til det 21. århundrede, idet vi ser på den totale påvirkning, vores fødevarer har på mennesker og planeten. Vi forpligter os til dette arbejde og vil fortsætte med at gøre fremskridt og yde vores bidrag", afslutter Dave.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1507985/Kelloggs_Logo.jpg

SOURCE Kellogg Europe