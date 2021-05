Kellogg Europe viestii Parempaa Ruokaa Ihmisille Ja Planeetalle Uudella Merkittävällä Suunnitelmallaan

Ilma imetty pois hiutalepakkauksista hiilijalanjäljen pienentämiseksi

Kelloggin hiutaleista poistettu 10 % sokeria ja 20 % suolaa

Sitoutuu ruokkimaan yli 30 miljoonaa avun tarpeessa olevaa ihmistä

DUBLIN, 11. toukokuuta 2021 /PRNewswire/ -- Hiutale- ja välipalajätti Kellogg Europe on paljastanut uuden vuosikymmenen pituisen suunnitelmansa parantaakseen elintarvikkeitaan entisestään niin, että ne ovat parempia ihmisille, yhteisölle ja planeetalle.

Seuraavien 10 vuoden aikana yritys pyrkii taistoon suolaa ja sokeria vastaan, tekemään lasten muroista entistä parempia, lisäämään kuitua, ruokkimaan enemmän avun tarpeessa olevia ihmisiä ja keskittymään sekä pakkaustensa että mantereen laajuisten toimintojensa hiilijalanjäljen pienentämiseen.

Toimenpiteiden kirjo julkistettiin tänään, kun Kellogg Europe paljasti uuden Wellbeing-manifestinsa Euroopan liiketoimilleen ja asetti tavoitteekseen valmistaa hyvää ruokaa, joka tekee myös maailmalle hyvää.

Makuun vaikuttamatta Kelloggin hiutaleista poistetaan vähintään 20 % suolaa vuoden 2022 loppuun mennessä. Samoin makuun vaikuttamatta lasketaan sokerin määrää 10 prosentilla samalla aikavälillä lapsille suunnatuissa muroissa. Tuloksena kaikki Kelloggin lasten murot luokitellaan nyt Euroopassa joko ravitsemusluokkaan B tai parempaan, ja ei-HFSS-luokkaan Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Kellogg auttaa helpottamaan Euroopan kroonista kuidunpuutetta varmistamalla, että useat sen aamiaiselintarvikkeista ovat joko kuitulähteitä tai runsaskuituisia vuoden 2023 loppuun mennessä.

700 tonnia hiiltä poistetaan yrityksen toiminnoista myös sen pakkauksiin suunniteltujen muutosten tuloksena.

Yritys tuo markkinoille uudenlaisen hiutalelaatikon, jonka ilmatila ja pakkaus ovat pienempiä. Tämä tarkoittaa, että yritys tulee käyttämään vuosittain lähes 190 tonnia vähemmän pahvia ja muovia, mikä yhdessä kuljetustehon lisääntymisen kanssa vähentää 700 hiiltä vuodessa.

Uusien pakkausten hiutalepaino on entinen, ja niiden valmistus alkaa tuotantolinjoilla yrityksen valmistuslaitoksessa Manchesterissa, Englannissa tänä keväänä. Ne ovat saatavilla useissa Euroopan maissa, Belgia, Ranska, Espanja, Italia ja Yhdistynyt kuningaskunta mukaan lukien.

Osana yrityksen jatkuvia pyrkimyksiä auttaa ruokkimaan eniten tarpeessa olevia, globaalin Better Days -hyväntekeväisyyskampanjansa avulla, yritys on sitoutunut ruokkimaan yli 30 miljoonaa ihmistä Euroopan mantereella vuoden 2030 loppuun mennessä.

Kelloggin Euroopan toimitusjohtaja Dave Lawlor sanoi: "Ihmiset vaativat oikeutetusti enemmän meidän kaltaisiltamme yrityksiltä, ja kaikki odottavat hyvän ruoan tekevät myös maailmalle hyvää. Olemme samaa mieltä. Siksi käynnistämme uuden merkittävän suunnitelman elintarvikkeittemme parantamiseksi.

"Olemme viime vuosina tehneet paljon töitä vähentääksemme sokerin ja suolan kaltaisia asioita ja säilyttääksemme samalla sen erinomaisen maun, jota ihmiset odottavat elintarvikkeiltamme. Jatkamme edelleen samaa linjaa, koska tiedämme, että se on tärkeää.

"Elintarvikkeittemme vaikutus on huomattavasti laajempi kuin vain se, mitä laatikko sisältää. Se on myös aineksiemme kasvatustapa, vaikutuksemme planeettaan, sekä elintarvikkeittemme valmistustapa. Ruoalla on myös sosiaalinen ja tunteisiin vaikuttava rooli ja se tuo ihmiset yhteen."

Uusi hyvinvointikampanjasuunnitelma perustuu Kellogg Europen viimeisen vuosikymmenen pyrkimyksille ruokkia avun tarpeessa olevia ihmisiä, tukea eurooppalaisia maanviljelijöitä ja auttaa ihmisiä tekemään terveellisempiä ja kestävämpiä valintoja.

Kellogg on auttanut vuodesta 2010 lähtien ympäri Eurooppaa ruokkimaan 18 miljoonaa ihmistä tukemalla ruokapankkeja ja kouluruokaohjelmia, parantanut 14 000 hehtaarin viljelysmaan maaperää Origins-maanviljelijäohjelmansa avulla ja poistanut 34 000 tonnia sokeria kuluttajien ruokavaliosta sokeria vähentämällä.

Taustalla on myös pyrkimys hankkia enemmän ainesosia Euroopasta, kuten vehnää Iso-Britanniasta, sokerijuurikasta Ranskasta ja riisiä Espanjasta ja Italiasta.

"Yrityksemme perusti vuonna 1906 uraa uurtava kasvissyöjä, joka uskoi siihen, että kasvispohjainen ruokavalio on oikea ruokavalio. Tänään julkistamamme sisältö on jatkoa tälle ajatukselle, mutta päivitettynä 21. vuosisadalle ja ottaen huomioon ruokamme kokonaisvaikutuksen ihmisiin ja planeettaan. Olemme sitoutuneet tähän työhön ja tulemme edelleen edistymään ja tekemään oman osamme", Dave tiivistää.

SOURCE Kellogg Europe