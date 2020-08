Kelly Key revela como se mantém jovem e natural com tratamentos estéticos

Recentemente Kelly Key viajou à Portugal, onde passará uma temporada em sua casa com a família. Mas, antes da viagem, fez questão de reforçar esses cuidados. Para isso, realizou um procedimento estético chamado Firm&Lyft ™ technique , desenvolvido pela Galderma. Esse procedimento tem como objetivo otimizar e potencializar os resultados com o uso de produtos combinados em uma única sessão, o Sculptra® e o Restylane®, entregando um conjunto de melhorias na pele do rosto.

O Sculptra® estimula a produção do próprio colágeno do paciente. É um bioestimulador de colágeno à base de ácido poli-L-lático (PLLA), que é injetado na pele e que devolve a firmeza e melhora da qualidade da pele e pode ser utilizado tanto na face quanto no corpo. Na Firm&Lyft technique™, ele foi utilizado na moldura do rosto com o objetivo de tracionar a pele e dar aquela "puxadinha" no rosto.

Já o Restylane®, que foi utilizado no procedimento feito pela cantora é responsável pelo efeito imediato de sustentação em pontos estratégicos das maçãs do rosto. É ele o responsável por dar o efeito lifting e aquele realce que todo mundo ama! O paciente já vê mudanças naturais nas áreas de aplicação logo que sai do consultório. Ele é um preenchedor de ácido hialurônico indicado para rejuvenescer, embelezar e preencher rugas adquiridas ao longo da vida, com naturalidade.

Com o passar dos anos, o corpo começa a perder o colágeno e o ácido hialurônico produzidos pelo organismo. Tratamentos como o da Kelly Key são uma opção para repô-los, sendo pouco invasivos. A Dra. Bárbara Faria-Corrêa foi a dermatologista responsável pelo tratamento da cantora, que já havia realizado tratamentos semelhantes anteriormente. Um deles foi a aplicação do Sculptra® no bumbum para tratar a pele, dando um up e mantendo sua firmeza.

"Sempre gostei de me cuidar. Tenho minha rotina em casa e, sempre que posso, recorro aos tratamentos que podem complementar e melhorar os resultados. Para mim, cuidar da pele não é apenas uma questão de estética. Acredito que quando nos sentimos bem, isso reflete em diferentes aspectos da vida e do que fazemos", afirma Kelly Key.

O procedimento realizado pela cantora deve ser feito sempre em consultório, por um profissional de saúde especialista, que irá avaliar a necessidade de cada paciente para definir o melhor plano de tratamento para cada um deles. A fim de amenizar os efeitos causados pelo envelhecimento, os resultados da Firm&Lyft technique™ são duradouros, com a vantagem de dois tratamentos em uma única sessão. O Sculptra® tem resultados progressivos por até 25 meses. Já o Restylane® tem efeito imediato, com resultados que podem durar até 18 meses.

Sobre Galderma

A Galderma, maior empresa global independente de dermatologia do mundo, foi criada em 1981 e atualmente está presente em mais de 100 países. Com um extenso portfólio de medicamentos de prescrição, soluções estéticas e produtos para o consumidor, a empresa faz parceria com profissionais de saúde em todo o mundo para atender as necessidades de saúde da pele das pessoas ao longo da vida. A Galderma é líder em pesquisa e desenvolvimento de soluções cientificamente definidas e clinicamente comprovadas para a pele. Para mais informações, visite www.galderma.com.

