Kemp LoadMaster domine la catégorie ADC sur Gartner Peer Insights

« Nous sommes reconnaissants envers toutes les personnes qui ont évalué le matériel ADC, les appareils virtuels et dans le cloud de Kemp sur Gartner Peer Insights. Nous continuerons de fournir la meilleure proposition de valeur aux organisations qui DOIVENT offrir l'expérience d'application la plus optimale et la plus constante à leurs utilisateurs à grande échelle, a déclaré Peter Melerud, chef de la stratégie et cofondateur de Kemp.

Les trois domaines sur lesquels Kemp LoadMaster est évalué sur Gartner Peer Insights sont l'intégration et le déploiement, le service et le soutien et les capacités produit, démontrant la satisfaction des clients par le fait que 97 % d'entre eux recommanderaient Kemp LoadMaster.

Les avis des clients sur Kemp LoadMaster, partagés par Gartner, soulignent le plus souvent sa grande valeur, sa facilité d'utilisation et un soutien technique exceptionnel. Pour consulter les évaluations et critiques complètes de Kemp sur Gartner Peer Insight, consultez la page des évaluations de LoadMaster .

Kemp LoadMaster est un contrôleur de distribution d'applications haute performance (ADC) primé offrant disponibilité, évolutivité et sécurité pour les charges de travail critiques des clients. Kemp LoadMaster peut être déployé sous plusieurs formes : matériel, virtuel, dans le cloud et sans système d'exploitation.

À propos de Gartner Peer Insights

Gartner Peer Insights est une plateforme en ligne d'évaluations et de critiques de logiciels et de services informatiques, rédigées et lues par des professionnels de l'informatique et des décideurs technologiques. L'objectif est d'aider les responsables informatiques à prendre des décisions d'achat plus avisées et d'aider les fournisseurs de technologies à améliorer leurs produits en recevant des commentaires objectifs et impartiaux de leurs clients. Gartner Peer Insights comprend plus de 350 000 évaluations vérifiées dans plus de 340 marchés. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.gartner.com/reviews/home .

Avertissements :

Les évaluations de Gartner Peer Insights expriment les opinions subjectives des utilisateurs finaux individuels en fonction de leurs propres expériences et ne représentent pas le point de vue de Gartner ou de ses sociétés affiliées.

Aoife Malone

Directrice du marketing numérique

téléphone +44 (0)7547 361450

