KENNAMETAL STELLT INNOVATIONEN AUF GANZ NEUER EBENE VOR

Neue und verbesserte Produkte erweitern die Einsatzmöglichkeiten in der Metallzerspanung und unterstützen Kunden bei der maschinellen Bearbeitung besser als je zuvor

PITTSBURGH, 1. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- Kennametal hat seine Innovationsserie von Werkzeugen und Lösungen für die Metallzerspanung um neue Produktangebote erweitert, die Kunden maximale Effizienz und Produktivität für unterschiedliche Bearbeitungsanwendungen bieten, von Elektrofahrzeugen über die Luft- und Raumfahrt bis hin zum allgemeinen Maschinenbau.

Jedes Produkt der Markteinführung im Herbst bietet verbesserte Funktionen und überlegene Leistung, die einige der schwierigsten Bearbeitungsherausforderungen der Kunden lösen:

Das modulare Bohrersystem KenTIP™ FS wurde um gerade geriffelte Bohrer für statische Anwendungen auf Drehmaschinen und gerade geriffelte Bohrer für kombinierte Bohr- und Ansenkungsanwendungen mit Halterungen erweitert. Darüber hinaus enthält das System jetzt den vielseitigen Einsatz KenTIP FS GTP mit dem GOdrill™ -Punktdesign. Der GOtip ist der einzige Einsatz im KenTIP-FS-System, der für das Bohren von unterschiedlichen Materialien entwickelt wurde, und eignet sich ideal für Kunden, die nach einem einzigen Werkzeug zum Bohren von mittleren und großen Lochdurchmessern für verschiedene Werkstücke suchen.

Die soliden Hartmetallbohrer des leistungsstarken Systems Kenna Universal™ Drill wurden modernisiert. Zu den verbesserten Bohrern gehört die Baureihe B979 mit Klasse KCU15A für 12xD-Bohrungen, die ohne Probebohrung für zahlreiche Materialien verwendet werden kann. Darüber hinaus hat das System die Stufenbohrer der B73*-Serie mit Klasse KCU15 für Kernbohrlöcher in traditionellen Gewindegrößen hinzugefügt.

Wenn es um Hochleistungserweiterungsbohren bei Stahl und Gusseisen geht, liefert das neue KenReam™ S die höchsten Metallabbauraten beim Bohren ohne geologische Vorarbeiten und bei Durchgangsbohrungen, sowohl mit Stahl als auch Gusseisen. Das einzigartige Design bietet eine hervorragende Prozesszuverlässigkeit und gleichbleibende Lochqualität.

Die KOR™-Serie wurde für das dynamische Fräsen mit geringer radialer Verzahnung und voller Länge des Schnitts entwickelt und wurde um eine Schnittlänge von 5 x D in der KOR™ 5DA-Serie für das Fräsen von Aluminium erweitert.

Das revolutionäre modulare System Duo-Lock™ für Hartmetallbohrungen und Fräsanwendungen kombiniert eine hohe Genauigkeit bei der Wiederholbarkeit von Gewindeauslauf und Länge bei maximaler Stabilität, was es zu einer präzisen und praktisch unzerbrechlichen Schnittstelle macht. Die Serie integriert die Produktivität der Schaftfräserserie HARVI™ I TE mit der modularen Einsatzfähigkeit des modularen Duo-Lock-Systems.

Ein erweitertes Portfolio von modularen Bohrstangen mit Kühlmittel und gezackten Schnittstellen wurde für eine höhere Verbindungsstärke und höhere Genauigkeit entwickelt und kann Überhänge bis zu 4 x D bohren.

Für die leichte bis mittlere Bearbeitung oder das Aufrauen von Stahl und Edelstahl wurde das Oberflächenfrässystem Dodeka™ Mini 45 um vier neue Geometrien erweitert, die ideale Vorlaufwinkel, eine ausgezeichnete Spanbildung und positive störungsfreie Gewindebuchsengeometrien bieten.

Weitere Informationen über diese fortschrittlichen Werkzeuglösungen finden Sie unter Kennametal Innovations.

Informationen zu Kennametal

Kennametal Inc. ist seit über 80 Jahren führend in der Industrietechnologie und bietet seinen Kunden Produktivität durch Materialwissenschaft, Werkzeuge und verschleißfeste Lösungen. Kunden aus den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Erdarbeiten, Energie, allgemeiner Maschinenbau und Transport wenden sich an Kennametal, um ihnen zu helfen, mit Präzision und Effizienz zu produzieren. Jeden Tag helfen etwa 8.600 Mitarbeiter Kunden in mehr als 60 Ländern, wettbewerbsfähig zu bleiben. Kennametal erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von ca. 1,8 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie unter www.kennametal.com. Folgen Sie Kennametal auf Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn und YouTube.

