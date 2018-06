Kennedy Lewis Investment Management embauche l'ancien président et directeur des investissements de CarVal, John Brice

« En tant que société récemment créée, nous sommes ravis que John rejoigne notre équipe en pleine expansion, qui bénéficiera de ses 30 années d'expérience passées à investir sur divers continents, marchés et secteurs », a déclaré David Chene. « La philosophie axée sur le client de John et son solide bilan de réussite font de lui un atout précieux pour l'équipe, alors que nous continuons de rechercher de nouveaux débouchés innovants dans un large éventail de secteurs. J'ai travaillé en étroite collaboration avec John par le passé, et nous avons la chance de pouvoir compter sur lui et de l'accueillir dans la société. »

M. Brice, qui supervisait toutes les activités mondiales d'investissement chez CarVal, a présidé à la croissance de l'entreprise jusqu'à parvenir à la gestion de plus de 10 milliards de dollars d'actifs, et a systématiquement obtenu des rendements situés dans le quartile supérieur en tant que directeur des investissements de la société. « Je suis ravi de rejoindre l'équipe naissante de Kennedy Lewis. Les individus sont la clé du succès dans ce secteur, et bien que la société n'ait été créée que récemment, ses dirigeants ont un long passé de réussite, d'intégrité et d'innovation », a déclaré M. Brice. « J'ai hâte de travailler avec David et Darren afin de faire progresser les capacités d'approvisionnement, l'engagement client et la croissance de Kennedy Lewis à mesure que les marchés du crédit évoluent et offrent de nouvelles opportunités d'investissement. C'est un plaisir de rejoindre une équipe de personnes compétentes, avec bon nombre desquelles j'ai déjà travaillé par le passé. » Plusieurs cadres dirigeants de KLIM ont collectivement travaillé avec M. Brice pendant plus de 14 ans lorsqu'il était chez CarVal.

M. Brice est britannique. Il est un comptable agréé et possède une licence d'économie de l'université de Cardiff.

À propos de KLIM

La société Kennedy Lewis a été fondée en 2017 par David Chene et Darren Richman pour se focaliser sur les crédits du marché intermédiaire, allant des sociétés en difficulté aux investissements de capitaux de croissance. M. Chene était précédemment responsable des titres de sociétés pour les États-Unis chez CarVal, tandis que M. Richman était directeur général, directeur mondial de la recherche et membre du Comité d'investissement chez GSO Capital, la branche de crédit du groupe Blackstone. M. Chene et M. Richman avaient déjà travaillé ensemble avant d'occuper leurs fonctions chez CarVal et GSO, respectivement.

