Kennedy Lewis Investment Management recrute Rakesh Wilson en tant qu'associé

NEW YORK, 14 juillet 2020 /PRNewswire/ -- Kennedy Lewis Investment Management LLC (« Kennedy Lewis »), gestionnaire de crédit opportuniste de premier plan, a recruté Rakesh Wilson en tant qu'associé et directeur des ressources naturelles, des infrastructures et des situations particulières.

M. Wilson rejoint Kennedy Lewis en provenance d'Apollo Global Management, où il exerçait les fonctions d'associé principal. Chez Apollo, M. Wilson a dirigé de nombreux emprunts de capitaux et placements en actions dans les secteurs des ressources naturelles et des infrastructures. Avant de rejoindre Apollo en 2009, M. Wilson travaillait au sein de la division des matières premières de Morgan Stanley, dans le principal groupe d'investissement. M. Wilson a débuté sa carrière chez Goldman Sachs en analyse boursière, puis au sein de la division de banque d'investissement de la société, à New York et en Asie. M. Wilson est titulaire d'une licence en économie de l'Université du Texas, et a obtenu son MBA à l'INSEAD de Fontainebleau, en France.

David Chene et Darren Richman, cofondateurs de Kennedy Lewis, ont commenté : « Nous sommes ravis d'accueillir Rakesh au sein de l'équipe de Kennedy Lewis. Nous connaissons Rakesh depuis de nombreuses années au cours desquelles nous avons grandement admiré son talent et son discernement. Il est un investisseur exceptionnel et une personne formidable, qui possède une compréhension approfondie des marchés du crédit, et qui s'est forgé une expérience impressionnante d'un cycle à l'autre. Notre équipe et nos investisseurs bénéficieront grandement de ses connaissances étendues, de son expérience approfondie et de son vaste réseau à l'heure où nous poursuivons le développement de notre plateforme. »

M. Wilson et Dik Blewitt, associé et directeur des opportunités tactiques, agiront également en tant que co-directeurs de la division ESG, et seront en charge de diriger les initiatives ESG ainsi que la stratégie d'impact des investissements. Sous leur direction, Kennedy Lewis tentera d'accroître son accent placé sur les investissements ESG, ainsi que ses efforts et politiques ESG d'entreprise. M. Chene a ajouté : « les thèmes de la durabilité, de l'investissement responsable et de l'impact, tout en générant des retours attractifs pour nos investisseurs, ne feront que gagner en importance au sein de Kennedy Lewis. Les critères ESG demeurent une priorité stratégique pour Kennedy Lewis, et nous sommes impatients de partager de nouvelles actualités sur nos efforts ESG. »

Kennedy Lewis est un gestionnaire de crédit opportuniste créé en 2017 par David K. Chene et Darren L. Richman. Le cabinet recherche des situations marquées par des événements particuliers, dans le cadre desquelles un catalyseur caractéristique est susceptible de libérer de la valeur. La stratégie se focalise principalement sur les segments sous tension et vulnérables des marchés des crédits d'entreprise et structurés d'Amérique du Nord et d'Europe.

