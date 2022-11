KENSING FINALISE L'ACQUISITION DES OPÉRATIONS DE TENSIOACTIFS AMPHOTÈRES ET D'ESTERS DE SPÉCIALITÉ D'EVONIK CORPORATION À HOPEWELL, VA

KANKAKEE, Illinois, 1er novembre 2022 /PRNewswire/ -- Kensing, LLC (« Kensing » ou la « Société »), un fabricant de premier plan de vitamine E naturelle, de stérols végétaux, d'esters spécialisés et de tensioactifs anioniques de haute pureté, et une société du portefeuille de One Rock Capital Partners, LLC (« One Rock »), a annoncé aujourd'hui qu'elle a mené à bien l'acquisition précédemment annoncée des opérations de fabrication de tensioactifs amphotères et d'esters spécialisés de Hopewell, en Virginie, auprès d'Evonik Corporation (« Evonik »).

« Cette transaction élargit notre offre existante de produits tensioactifs et d'esters spéciaux et nous sommes heureux d'accueillir officiellement nos collègues du site de Hopewell dans la famille Kensing », a déclaré Serge Rogasik, directeur général de Kensing. « Cette transaction marque notre deuxième acquisition complémentaire depuis que nous sommes devenus une société autonome en juin 2021. Nous sommes impatients de poursuivre sur cette lancée en recherchant activement d'autres opportunités stratégiques visant à fournir à nos clients une gamme élargie de produits végétaux de haute qualité et à renforcer notre position de leader sur nos marchés principaux. »

Les tensioactifs amphotères et les esters de spécialité acquis par Kensing dans le cadre de cette transaction servent principalement le marché des soins personnels, en mettant l'accent sur les applications de soins de la peau, de soins capillaires et de soins bucco-dentaires, et sont largement considérés dans l'industrie comme des leaders en termes de qualité et de fiabilité.

À PROPOS DE KENSING

Kensing, LLC est un fabricant de premier plan d'une large gamme de produits chimiques spécialisés dérivés d'huiles végétales, notamment des stérols végétaux, de la vitamine E naturelle, des tensioactifs anioniques et des esters. Basé à Kankakee, IL, les ingrédients de haute qualité et formulés avec précision de Kensing servent un large éventail de clients sur les marchés de l'entretien de la maison et des soins personnels, des produits pharmaceutiques, de la nutrition et de l'agriculture. Kensing s'efforce de fournir à ses clients un niveau supérieur de service, d'agilité et de collaboration experte pour les aider à développer des produits améliorés. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.kensingsolutions.com .

À PROPOS D'EVONIK

Evonik est l'un des leaders mondiaux de la chimie de spécialité. La société est présente dans plus de 100 pays dans le monde et a généré un chiffre d'affaires de 15 milliards d'euros et un bénéfice d'exploitation (EBITDA ajusté) de 2,38 milliards d'euros en 2021. Evonik va bien au-delà de la chimie pour créer des solutions innovantes, rentables et durables pour ses clients. Environ 33 000 employés travaillent ensemble pour un objectif commun : Nous voulons améliorer la vie aujourd'hui et demain. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://history.evonik.com/en .

À PROPOS DE ONE ROCK

One Rock réalise des investissements de contrôle dans des entreprises présentant un potentiel de croissance et d'amélioration opérationnelle en utilisant une approche rigoureuse qui fait appel à des partenaires opérationnels très expérimentés pour identifier, acquérir et améliorer des entreprises dans des secteurs sélectionnés. L'implication de ces Operating Partners donne à One Rock la capacité de mener une diligence raisonnable et de réaliser des acquisitions et des investissements dans tous les types de situations, quelle que soit leur complexité. One Rock travaille en collaboration avec la direction de l'entreprise et ses partenaires opérationnels pour développer un plan d'affaires complet axé sur la croissance de l'entreprise et sa rentabilité afin d'améliorer la valeur à long terme. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.onerockcapital.com .

CONTACT POUR LES MÉDIAS

Julia Cohen

Prosek Partners pour One Rock Capital

[email protected]

SOURCE Kensing, LLC