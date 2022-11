KENSING SCHLIESST ÜBERNAHME DES GESCHÄFTSBEREICHS FÜR AMPHOTERE TENSIDE UND SPEZIALESTER DER EVONIK CORPORATION AUS HOPEWELL, VIRGINIA, AB

KANKAKEE, Illinois, 1. November 2022 /PRNewswire/ -- Kensing, LLC („Kensing" oder das „Unternehmen"), ein führender Hersteller von natürlichem Vitamin E, Pflanzensterolen, Spezialestern und hochreinen anionischen Tensiden und ein Portfoliounternehmen von One Rock Capital Partners, LLC („One Rock"), hat heute den erfolgreichen Abschluss der bereits angekündigten Übernahme des Produktionsbetriebs für amphotere Tenside und Spezialester der Evonik Corporation („Evonik") mit Sitz in Hopewell, Virginia, bekannt gegeben.

„Diese Transaktion erweitert unser bestehendes Produktangebot an Tensiden und Spezialestern und wir freuen uns, unsere Kollegen am Standort Hopewell offiziell in der Kensing-Familie begrüßen zu können", erklärte Serge Rogasik, Chief Executive Officer von Kensing. „Diese Übernahme ist unsere zweite Add-on-Akquisition, seit wir im Juni 2021 ein eigenständiges Unternehmen geworden sind. Wir freuen uns darauf, auf dieser Dynamik aufzubauen, indem wir aktiv zusätzliche strategische Möglichkeiten verfolgen, die darauf abzielen, unseren Kunden ein erweitertes Angebot an qualitativ hochwertigen, pflanzlichen Produkten zu bieten und unsere führende Position in unseren Kernmärkten zu festigen."

Die amphoteren Tenside und Spezialester, die Kensing im Rahmen dieser Fusion erwirbt, sind in erster Linie für den Körperpflegemarkt bestimmt, wobei der Schwerpunkt auf der Haut-, Haar- und Mundpflege liegt. Sie gelten in der Branche als führend in Bezug auf Qualität und Zuverlässigkeit.

Kensing, LLC ist ein führender Hersteller eines umfangreichen Sortiments an Spezialchemikalien, die aus Pflanzenölen gewonnen werden, darunter Pflanzensterine, natürliches Vitamin E, anionische Tenside und Ester. Kensing hat seinen Hauptsitz in Kankakee, Illinois, und beliefert mit seinen hochwertigen, präzise formulierten Inhaltsstoffen eine Vielzahl von Kunden in den Bereichen Haushalts- und Körperpflege, Pharmazie, Ernährung und Landwirtschaft. Kensing spezialisiert sich darauf, seinen Kunden ein hohes Maß an Service, Flexibilität und fachkundiger Zusammenarbeit zu bieten, um sie bei der Entwicklung besserer Produkte zu unterstützen. Weitere Informationen finden Sie unter www.kensingsolutions.com.

Evonik gehört zu den weltweit führenden Unternehmen auf dem Gebiet der Spezialchemikalien. Das Unternehmen ist in mehr als 100 Ländern weltweit tätig und hat im Jahr 2021 einen Umsatz von 15 Milliarden Euro und einen Betriebsgewinn (bereinigtes EBITDA) von 2,38 Milliarden EUR erwirtschaftet. Evonik denkt weit über die Chemie hinaus, um innovative, profitable und nachhaltige Lösungen für Kunden zu entwickeln. Rund 33.000 Mitarbeiter arbeiten auf ein gemeinsames Ziel hin: Wir wollen das Leben heute und in Zukunft verbessern. Weitere Informationen finden Sie auf: https://history.evonik.com/en.

One Rock tätigt kontrollierende Investitionen in Unternehmen mit Wachstums- und operativem Verbesserungspotenzial. Dabei wird ein rigoroser Ansatz verfolgt, bei dem sehr erfahrene Betriebspartner eingesetzt werden, um Unternehmen in ausgewählten Branchen zu ermitteln, zu erwerben und zu modernisieren. Durch die Beteiligung dieser Betriebspartner ist One Rock in der Lage, Due-Diligence-Prüfungen durchzuführen sowie Übernahmen und Investitionen in allen Arten von Situationen, unabhängig von ihrer Komplexität, zu tätigen. One Rock arbeitet mit der Unternehmensleitung und den Betriebspartnern zusammen, um einen umfassenden Geschäftsplan zu entwickeln, der sich auf das Wachstum des Unternehmens und dessen Rentabilität konzentriert, um den langfristigen Wert zu steigern. Weitere Informationen erhalten Sie auf: www.onerockcapital.com.

