Kentik est nommée fournisseur représentant dans le Gartner Market Guide for Digital Experience Monitoring

La surveillance synthétique de Kentik perturbe le marché de la surveillance de l'expérience numérique grâce à des essais autonomes et à une intelligence réseau intégrée en temps réel

SAN FRANCISCO, 24 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Kentik®, fournisseur de la principale plateforme d'intelligence réseau à laquelle les entreprises et les fournisseurs de services numériques font confiance, a annoncé aujourd'hui avoir été nommé fournisseur représentant dans le Gartner Market Guide for Digital Experience Monitoring1 (DEM).

La nouvelle tombe alors que Kentik Synthetic Monitoring, la seule solution entièrement intégrée d'analyse de trafic réseau et de surveillance synthétique sur le marché, est désormais généralement disponible. Grâce à la surveillance synthétique de Kentik, les équipes du réseau peuvent détecter rapidement les problèmes ayant une incidence sur les performances et améliorer les expériences numériques en testant fréquemment et de façon autonome les infrastructures, les applications et les services essentiels.

« Les nouvelles capacités de surveillance synthétique de Kentik, combinées à leur puissante analyse du trafic en temps réel, sont extrêmement précieuses pour les équipes de réseau comme la nôtre afin d'obtenir des renseignements pratiques sur les performances, tout en offrant aux utilisateurs les meilleures expériences numériques possibles », a déclaré Leroy Ferro, directeur des accords et de la planification du réseau mondial chez Zenlayer.

« Aujourd'hui, le réseau est plus complexe – et plus crucial – que jamais », a déclaré Alex Latzko, architecte principal du réseau chez ServerCentral Turing Group. « Il est primordial de pouvoir répondre plus rapidement aux besoins de nos clients et de les guider dans le cadre de nouvelles opportunités. Le niveau d'information fourni par la nouvelle solution de surveillance synthétique de Kentik nous permet de réagir rapidement. »

« Nos clients nous ont dit très clairement que notre approche de surveillance synthétique, alimentée par de vraies données sur le trafic réseau, était rapide, facile et puissante. Notre solution a été conçue pour procéder au diagnostic autonome et intelligent des conditions du réseau qui ont une incidence sur l'expérience numérique – tant pour les employés que pour les clients. C'est une tâche qu'aucune autre solution DEM sur le marché n'est en mesure de résoudre », a déclaré Avi Freedman, cofondateur et PDG de Kentik. « Grâce à un réseau d'agents mondiaux stratégiquement positionnés dans des villes et des réseaux Internet partout dans le monde et dans toutes les régions cloud d'AWS, de Google Cloud, de Microsoft Azure, d'IBM Cloud et d'Alibaba Cloud, Kentik Synthetic Monitoring est la solution DEM dont les entreprises et les fournisseurs de services ont besoin pour les réseaux cloud et hybrides. »

« Les technologies de surveillance de l'expérience numérique font l'objet d'une forte demande en raison des modifications affectant le travail à distance et de l'accent continu mis par les organisations sur les initiatives de transformation numérique », a indiqué M Gartner dans le Market Guide. Les organisations qui mettent en œuvre les outils DEM connaîtront plus de succès avec les projets de transformation numérique grâce à l'amélioration des performances des applications, de l'expérience des utilisateurs et des résultats opérationnels. »

Pour plus d'informations sur la surveillance synthétique de Kentik, téléchargez le résumé de la solution ou commencez un essai gratuit.

1 Gartner, « Market Guide for Digital Experience Monitoring », Federico De Silva, Charley Rich, Josh Chessman, 25 août 2020.

Avis de non-responsabilité de Gartner : Gartner n'avalise aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche et ne conseille pas aux utilisateurs de technologies de sélectionner uniquement les fournisseurs ayant les notes, ou autres appréciations, les plus élevées. Les publications de recherche Gartner sont constituées des avis de l'organisme de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de fait. Gartner rejette toute garantie, expresse ou implicite, relative à ces recherches, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adaptation à une fin particulière.

À PROPOS DE KENTIK

Kentik® est la plateforme d'intelligence réseau du monde connecté, à laquelle les entreprises et les fournisseurs de services numériques de premier plan font confiance. Grâce à Kentik, les entreprises sont en mesure de combler le manque de visibilité et de données, associé à l'exploitation de réseaux dynamiques et complexes, et d'obtenir de meilleures performances réseau, ainsi qu'une fiabilité et une sécurité du réseau optimisées. La plateforme d'intelligence réseau Kentik intègre divers flux de données provenant d'Internet, d'un environnement edge, du cloud, des centres de données et des infrastructures hybrides, et fournit des visualisations en temps réel, ainsi que des données et une automatisation alimentées par AIOps. Pour en savoir plus, consultez le site kentik.com.

