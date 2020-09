Kentik indicada como Representative Vendor no Gartner Market Guide for Digital Experience Monitoring

SÃO FRANCISCO, 23 de setembro de 2020 /PRNewswire/ -- A Kentik®, fornecedora da plataforma líder de inteligência de rede, respeitada pelas empresas e provedores de serviços digitais, anunciou hoje que foi indicada como Representative Vendor no Gartner Market Guide para Monitoramento de Experiência Digital1 (DEM)

O anúncio foi feito quando o Kentik Synthetic Monitoring, a única solução totalmente integrada de análise de tráfego de rede e monitoramento sintético no mercado, passou a ser disponibilizado agora para uso geral. Com o Kentik Synthetic Monitoring, as equipes de rede podem detectar rapidamente problemas que afetam o desempenho e melhorar as experiências digitais, ao testar com frequência e de forma autônoma a infraestrutura, os aplicativos e os serviços essenciais.

"Os novos recursos de monitoramento sintético da Kentik, combinados com potente análise de tráfego em tempo real, são extremamente valiosos para equipes de rede como a nossa para obter insights de desempenho acionáveis, e ao mesmo tempo, oferecem as melhores experiências digitais possíveis para os usuários", disse Leroy Ferro, diretor de planejamento de rede global e parceiro na Zenlayer.

"Hoje, a rede é mais complexa e mais crítica do que nunca", disse Alex Latzko, arquiteto de rede líder do ServerCentral Turing Group. "A capacidade de responder mais rapidamente às necessidades dos nossos clientes e orientá-los em novas oportunidades é fundamental. O nível de insights oferecido na nova solução Kentik Synthetic Monitoring possibilita nossa capacidade de resposta".

"Nossos clientes são enfáticos em afirmar que nossa abordagem de monitoramento sintético, integrada com dados reais de tráfego de rede, é rápida, fácil e potente. O diagnóstico autônomo e inteligente das condições de rede que afetam a experiência digital é o objetivo pelo qual nossa solução foi construída, para experiência do funcionário e do cliente, e é uma solução DEM como nenhuma outra existente no mercado", disse Avi Freedman, cofundador e CEO da Kentik. "Com uma rede de representantes globais estrategicamente posicionados em cidades e redes de Internet em todo o mundo, e em todas as regiões de nuvem dentro de AWS, Google Cloud, Microsoft Azure, IBM Cloud e Alibaba Cloud, o Kentik Synthetic Monitoring é a solução DEM que as empresas e provedores de serviço precisam para redes em nuvem e híbridas."

As tecnologias de monitoramento de experiência digital estão desfrutando de forte demanda impulsionada pelas mudanças no trabalho remoto e pela ênfase contínua das organizações em iniciativas de transformação digital", observou a Gartner no Market Guide. "As empresas que implementam ferramentas DEM terão mais projetos de transformação digital bem-sucedidos como resultado da obtenção de melhor desempenho de aplicativos, experiência do usuário e resultados de negócios.

Isenção de responsabilidade da Gartner: A Gartner não endossa qualquer fornecedor, produto ou serviço descrito em suas publicações de pesquisa e não aconselha os usuários de tecnologia a selecionar apenas os fornecedores com as classificações mais altas ou outra designação. As publicações de pesquisa do Gartner consistem das opiniões da empresa de pesquisa da Gartner e não devem ser interpretadas como declarações de fato. A Gartner se isenta de todas as garantias, expressas ou implícitas, relacionadas a esta pesquisa, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação para um propósito específico.

SOBRE A KENTIK

A Kentik® é a plataforma de inteligência de rede para o mundo conectado em que as principais empresas digitais e provedores de serviços confiam. Com a Kentik, as empresas eliminam as lacunas de visibilidade e inteligência associadas ao funcionamento de redes dinâmicas e complexas e atingem maior desempenho, confiabilidade e segurança da rede. A Kentik Network Intelligence Platform carrega diversos fluxos de dados da Internet, borda, nuvem, centro de dados e infraestruturas híbridas e oferece visualizações em tempo real e insights e automação com base em AIOps. Saiba mais em kentik.com.

