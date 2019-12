Kenzie Academy expande-se internacionalmente e abre campus no Brasil

CURITIBA, Brasil, 12 de dezembro de 2019 /PRNewswire/ -- A Kenzie Academy, uma opção alternativa para faculdade que oferece cursos on-line e presenciais e cria empregos para a economia do futuro fornecendo formação em tecnologia a quem deseja acelerar a carreira, anunciou hoje que está expandindo sua presença geográfica internacionalmente com a abertura de um campus em Curitiba, Brasil.

A Kenzie Academy matriculou mais de 500 estudantes nos Estados Unidos no seu campus físico em Indianápolis e on-line, preparando os estudantes ao lhes fornecer as habilidades para aplicá-las no emprego e necessárias para ter sucesso na economia digital. Fundada em julho de 2017, a Kenzie está treinando talentos em tecnologia ainda não explorados no coração dos EUA, fornecendo opções de financiamento acessíveis e ensino com foco no emprego que atende às necessidades dos estudantes do mundo atual que desejam adquirir as habilidades digitais para impulsionar sua carreira.

Em janeiro de 2020, a Kenzie levará seu modelo de sala de aula virtual para os brasileiros que foram excluídos das oportunidades na economia digital. O currículo comprovado da Kenzie fornecerá aos brasileiros um treinamento digital baseado em projetos que resultará diretamente em empregos no setor de tecnologia, o que ajudará a enfrentara grave escassez de talentos tecnológicos no Brasil, onde a estimativa é de 150.000 vagas de emprego não preenchidas até 2024.

O sucesso da Kenzie nos Estados Unidos faz com que ela esteja bem posicionada para replicar seus esforços no Brasil, criando novos pools de talentos tecnológicos para ajudar os estudantes a conseguir empregos de tecnologia que estão em alta demanda e também atender às necessidades de contratação dos empregadores.

"Hoje, estamos abrindo uma nova porta para preparar melhor a força de trabalho no Brasil. A economia global se torna cada vez mais digital, e as comunidades locais precisarão de desenvolvedores prontos para fornecer habilidades para agilidade na resolução dos problemas para as empresas carentes", disse o CEO da Kenzie, Chok Ooi. "A Kenzie já está mudando as carreiras e as vidas dos estudantes nos EUA. Com essa expansão, estamos trazendo o mesmo nível de acesso ao Brasil."

"A unidade da Kenzie em Curitiba vai apoiar o aumento dos empregos em nível local para os estudantes brasileiros, oferecendo-lhes um caminho para sair dos setores em declínio e empregos de baixa renda", disse Daniel Soifer Kriger, que está liderando o lançamento da Kenzie Brasil.

Como parte da expansão para o Brasil, a Kenzie está trabalhando com a Ebanx, uma empresa unicórnio brasileira, e com empresas locais de tecnologia, inclusive Bcredi, James Delivery, Social Wave, Banco Bari, e CPlug como empregadores âncora que ajudarão os estudantes da Kenzie no Brasil no que se refere às possibilidades de empregos depois que se formarem.

Apenas no ano passado, a Kenzie anunciou um aumento de US$ 7,8 milhões de Série A seguido por um investimento de US$ 100 milhões em financiamento estudantil para aumentar sua oferta para milhares de estudantes. Com o objetivo de levar oportunidades tecnológicas a talentos inexplorados em todos os lugares, a expansão internacional da Kenzie é um avanço natural.

Para obter informações adicionais sobre a Kenzie Academy no Brasil, visite www.kenzie.academy.br.

Sobre a Kenzie Academy

A Kenzie Academy é uma opção alternativa para a faculdade que cria empregos para a economia do futuro fornecendo treinamento em tecnologia para qualquer pessoa que deseje acelerar sua carreira. O currículo da Kenzie, de um ano e voltado a projeto, em engenharia de software e engenharia UX foi elaborado por profissionais do setor e criado para estar que resulta diretamente em carreiras gratificantes em tecnologia. Os empregadores estão tendo dificuldades para encontrar candidatos prontos para trabalhar porque as universidades tradicionais e os cursos intensivos de curta duração não fornecem a preparação adequada para o sucesso profissional a longo prazo. Fundada em Indianápolis e com estudantes remotos em mais de 40 estados, a Kenzie está solucionando esse problema treinando talentos ainda não explorados na região Centro-Oeste dos Estados Unidos e em todos os Estados Unidos, conectando empregadores com candidatos preparados, com as habilidades de que eles necessitam. Com um preço acessível e opções de financiamento que fazem com que todos tenham acesso à educação, a Kenzie Academy está diminuindo a lacuna nas oportunidades oferecidas para os americanos que foram deixados de lado pela economia atual. Para obter mais informações sobre a Kenzie Academy, visite www.kenzie.academy.

