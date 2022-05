Kevin De Bruyne se incorpora a la plataforma criptográfica Phemex como embajador de la marca

Phemex trabajará con De Bruyne en varias iniciativas como el Ciudadano Phemex para incrementar el conocimiento de las características innovadoras de la bolsa en los hogares y ayudar a educar a los nuevos usuarios a comprender y explorar el futuro de las criptomonedas.

La misión de Phemex es ofrecer excelentes oportunidades de inversión para que todos las aprovechen al máximo. Al desarrollar una bolsa de vanguardia para el trading de criptomonedas, Phemex empodera a los usuarios en un mundo con oportunidades ilimitadas, mayor igualdad y libertad. Al ofrecerles a las personas la oportunidad de diseñar su propio destino, Phemex elimina el privilegio y la exclusividad.

En poco más de dos años, Phemex ha irrumpido en el escenario de las criptomonedas y en ocasiones se ha ubicado entre las cinco plataformas más importantes del mundo de derivados criptográficos, según CoinMarketCap. Este crecimiento explosivo solo ha sido posible gracias al compromiso inquebrantable del proyecto de ofrecer valor a los usuarios.

Jack Tao, director ejecutivo de Phemex, comentó: "Kevin de Bruyne es un futbolista completo que se adapta permanentemente a la situación del partido y hace la jugada correcta. De manera similar, Phemex busca establecer tendencias y ser el jugador por excelencia en la industria de las criptomonedas. Esperamos trabajar juntos para mostrar cómo nuestra plataforma integral y fácil de usar permite a los usuarios abrirse paso y tomar las riendas de sus finanzas".

De Bruyne comentó: "Últimamente, mi interés en las criptomonedas es cada vez mayor y me emociona que Phemex me pidiera unirme a ellos y trabajar juntos. Jack y su equipo me impresionaron mucho, y espero apoyarlos en su empeño de seguir desarrollando y explorando el futuro de las criptomonedas".

Acerca de Phemex

La plataforma Phemex tiene un origen humilde. Jack Tao, director ejecutivo, y otros siete cofundadores trabajaron anteriormente en Morgan Stanley, pero reconocieron las limitaciones de las finanzas tradicionales. Wall Street se caracterizaba por la abundancia de negociaciones a puerta cerrada y tratos confidenciales, lo que para Tao llevaba a un sistema financiero defectuoso que se aprovechaba de los inversionistas comunes. Se decidió por las criptomonedas y apoyó firmemente su principio de descentralización. Sin embargo, en ese momento abundaban en la industria de las criptomonedas plataformas no profesionales que fracasaban a menudo en épocas de alta volatilidad del mercado y mostraban poca responsabilidad hacia los usuarios. Así, en 2019, Tao y un equipo de expertos en tecnología financiera cofundaron Phemex para dar mayor madurez al espacio criptográfico, a la vez que otorgaron a los usuarios habituales la oportunidad de abrirse paso y liberarse hacia su independencia financiera.

Acerca De Kevin de Bruyne

Kevin De Bruyne es un futbolista profesional belga que juega como centrocampista para el Manchester City F.C., actual campeón de la Premier League. Es conocido por su habilidad de primer nivel en las canchas, con más de 450 partidos tanto para el club como para su país. Kevin ha ganado nueve reconocimientos importantes desde que el Manchester City compró su pase por cifras récord en 2015. La calidad individual de Kevin ha destacado durante su permanencia en el club, y ha ganado los premios "Centrocampista del Año" de la UEFA y "Jugador del año" de la PFA por su campaña estelar durante la temporada 2019/20. Renovó su contrato con Manchester City en 2021 y espera darle gloria a su selección nacional en la próxima Copa Mundial de la FIFA 2022.

Este comunicado de prensa solo tiene fines informativos. El trading de contratos son una actividad de alto riesgo con el potencial de ganancias y pérdidas enormes. Las normativas en materia de operaciones de trading varían de un país a otro, y es responsabilidad del usuario revisarlas antes de realizarlas.

Esta información no constituye asesoría de inversión de Phemex o de Kevin de Bruyne. Todas las operaciones de trading se realizan por su cuenta y riesgo.

