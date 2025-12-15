Phemex co-organise LONGITUDE, l'événement qui met à l'honneur la prochaine ère de sécurité des cryptomonnaies à l'occasion de son 6e anniversaire

APIA, Samoa, 15 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Phemex, une plateforme de cryptomonnaies axé sur l'utilisateur, a organisé la 7e édition de LONGITUDE au côté de Cointelegraph le 11 décembre à l'hôtel Rosewood d'Abou Dabi. Organisé parallèlement à la Semaine financière d'Abou Dabi, l'événement a rassemblé des leaders du Web3 et des innovateurs institutionnels pour une soirée de dialogue stratégique, célébrant le 6e anniversaire de Phemex.

Phemex Co-hosts LONGITUDE, Spotlighting the Next Era of Crypto Security at Its 6th Anniversary

Le programme exclusif comprenait des poids lourds de l'industrie, notamment Anthony Scaramucci (SkyBridge) et Kristin Smith (Solana Policy Institute), qui ont disséqué les tendances du marché dans le cadre du panel « Solana SZN », tandis qu'Eli Ben-Sasson (StarkWare) a exploré le rôle critique de la confidentialité dans le cadre d'une discussion informelle.

La pièce maîtresse de la soirée a été le panel « Le dilemme de la sécurité des cryptos ». Le CEO de Phemex, Federico Variola, a rejoint Ian Rogers (Ledger) et Dmytro Budorin (Hacken) pour aborder les défis les plus urgents du secteur en matière de défense. Federico a fait valoir que le modèle de sécurité « réactif » standard de l'industrie est obsolète face aux menaces modernes de l'IA. Il a plaidé pour le passage à une « architecture de sécurité prédictive », révélant comment Phemex utilise désormais l'IA pour analyser les modèles de comportement des utilisateurs afin d'arrêter les menaces avant qu'elles ne se matérialisent.

Federico en a également profité pour dévoiler la feuille de route stratégique de Phemex, soulignant l'incubation d'un nouveau portefeuille d'abstraction de comptes conçu pour faire le lien entre le Web2 et le Web3.

« Au-delà du renforcement de notre infrastructure avec l'IA prédictive, nous faisons évoluer la plateforme en profondeur », a déclaré Federico. « Nous construisons un écosystème holistique - combinant un CEX, un DEX et un portefeuille autogéré - où la sécurité est le point d'ancrage qui permet aux utilisateurs de passer en toute transparence d'un modèle de dépôt à l'autre. »

Alors que Phemex entre dans sa septième année, l'événement a souligné l'engagement de la bourse à redéfinir la protection des utilisateurs. En encourageant un dialogue de haut niveau et un partenariat entre les décideurs, Phemex reste à l'avant-garde du secteur en construisant un avenir transparent, sécurisé et unifié pour les actifs numériques.

À propos de Phemex

Fondée en 2019, Phemex est une bourse de crypto-monnaies axée sur l'utilisateur et à laquelle font confiance plus de 10 millions de traders dans le monde entier. La plateforme offre des services de trading spot et dérivés, du trading social ainsi que des produits de gestion de fortune. Sur la base d'une approche avant-gardiste et d'un engagement d'offrir plus de contrôle et d'initiative aux utilisateurs, Phemex propose des outils fiables, un accès inclusif et des possibilités d'évolution permettant aux opérateurs de se développer et de réussir, quel que soit leur niveau.

