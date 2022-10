Kevin Stevenson, do PRA Group, faz discurso na Virginia Chamber sobre investimentos em educação

NORFOLK, Virgínia, 12 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- Hoje, Kevin Stevenson, presidente e CEO do PRA Group, Inc. (Nasdaq: PRAA), fez o discurso de abertura na Conferência de Educação e Mão de Obra de 2022 da Virginia Chamber of Commerce, em Richmond, Virgínia, em nome dos empresários da Virginia.

A conferência, que contou com a participação de mais de 400 líderes em educação, negócios, governo e comunidade, teve como foco preparar a força de trabalho da Virginia para o sucesso.

Com sua sede global em Norfolk, Virgínia, o PRA Group é uma empresa de capital aberto que cresceu e tornou-se um dos maiores adquirentes de empréstimos inadimplentes do mundo. Por mais de 25 anos, a sede da empresa mantém-se na Virgínia, onde, entre seus 18 locais na Europa, nas Américas e na Austrália, estabeleceu sua maior força de trabalho.

Cofundador do PRA Group, Stevenson fez um investimento de longo prazo no desenvolvimento econômico e crescimento da Virginia. Seu discurso concentrou-se no papel fundamental que a educação desempenha no fortalecimento e na produção de um pipeline de talentos sustentável e viável na Commonwealth. Stevenson convocou o setor privado a agir, incentivando os empresários a investirem em três áreas principais:

Caminhos para carreiras com alta demanda por meio de formação e de estágios baseados em trabalho,

Parcerias filantrópicas que criem uma economia para todos com base no acesso equitativo,

E colaboração estratégica com o ensino superior para criar trajetórias de carreira.

"O fato é que, quando as empresas da Virginia contribuem para a educação, garantimos o crescimento e a longevidade de nossas empresas. Nossos investimentos em educação, sem fins lucrativos, comprometidos com o acesso e enriquecimento e com oportunidades de ensino baseadas em trabalho são investimentos no crescimento econômico da Virgínia. Vamos aproveitar os recursos que temos aqui na Virgínia para formar a melhor força de trabalho do país!", disse Stevenson em seu discurso.

Stevenson lidera o PRA Group segundo essa filosofia desde a fundação da empresa em 1996. Apenas na Virgínia, a empresa global apoia organizações como a ACCESS College Foundation, a An Achievable Dream e a Junior Achievement of Greater Hampton Roads, além de patrocinar oportunidades de aprendizado de STEM, como a Amazing Pollinators do Virginia Living Museum e o Data Science Summer Camp da Old Dominion University (ODU). O PRA Group também financia a Strome College of Business da ODU e é membro das iniciativas 757 Regional Internship Collaborative e RVA 757 Connects.

O PRA Group também organiza um programa pago de estágios de verão para promover o aprendizado baseado em trabalho e lançou recentemente um programa de aprendizagem de TI para os funcionários explorarem caminhos para carreiras de alta demanda.

Para saber mais sobre o compromisso do PRA Group de causar impacto na Virginia e em todo o mundo, acesse: https://www.pragroup.com/news-and-stories/.

Sobre o PRA Group

Como líder global na aquisição e coleta de empréstimos inadimplentes, o PRA Group devolve capital a bancos e a outros credores para ajudar a ampliar os serviços financeiros para os consumidores. Com milhares de funcionários no mundo todo, as empresas do PRA Group ajudam os clientes a sanar suas dívidas. Para obter mais informações, acesse www.pragroup.com.

Contato para a imprensa:

Elizabeth Kersey

Vice-presidente sênior de Comunicações e Política Pública

(757) 961-3525

[email protected]

Contato para investidores:

Najim Mostamand, CFA

Vice-presidente de Relações com Investidores

(757) 431-7913

[email protected]

