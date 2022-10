Kevin Stevenson von der PRA Group hält die Abschlussrede der Virginia Chamber über Investitionen in Bildung

NORFOLK, Virginia, 12. Oktober 2022 /PRNewswire/ – Kevin Stevenson, Präsident und CEO der PRA Group, Inc. (Nasdaq: PRAA) hielt heute die Grundsatzrede der Virginia Chamber of Commerce 2022 auf der Virginia Education and Workforce Conference in Richmond, Virginia, im Namen der Wirtschaftsführer von Virginia.

Die Konferenz, an der mehr als 400 Führungskräfte aus den Bereichen Bildung, Wirtschaft, Regierung und der Gemeinschaft teilnahmen, konzentrierte sich darauf, Virginias Arbeitskräfte für den Erfolg zu positionieren.

Die PRA Group ist ein börsennotiertes Unternehmen mit dem globalen Hauptsitz in Norfolk, Virginia, das zu einem der weltweit größten Erwerber von notleidenden Krediten avancierte. Seit mehr als 25 Jahren befindet sich der Hauptsitz des Unternehmens in Virginia, wo es unter seinen 18 Standorten in Europa, Nord- und Südamerika und Australien seine größte Belegschaft aufgebaut hat.

Als Mitbegründer der PRA Group hat Stevenson eine langfristige Investition in die wirtschaftliche Entwicklung und das Wachstum von Virginia getätigt. Seine Rede konzentrierte sich auf die entscheidende Rolle der Bildung bei der Stärkung und Produktion einer nachhaltigen und lebensfähigen Talentpipeline innerhalb des Gemeinwesens. Stevenson rief den Privatsektor zum Handeln auf und ermutigte Wirtschaftsführer, in drei Hauptbereiche zu investieren:

Wege zu gefragten beruflichen Laufbahnen durch arbeitsbezogenes Lernen und Praktika,

philanthropische Partnerschaften, die eine Wirtschaft für alle auf der Grundlage eines gleichberechtigten Zugangs schaffen,

und strategische Zusammenarbeit mit dem Hochschulwesen, um Karrierewege zu schaffen.

„Es ist folgendermaßen: Wenn Unternehmen in Virginia zur Bildung beitragen, sichern wir das Wachstum und die Langlebigkeit unserer Unternehmen. Unsere Investitionen in Bildung, gemeinnützige Organisationen, die sich für Zugang und Förderung einsetzen, und arbeitsbezogene Lernmöglichkeiten sind Investitionen in das Wirtschaftswachstum von Virginia. Nutzen wir die Ressourcen, die wir hier in Virginia haben, um die besten Arbeitskräfte der Nation aufzubauen!", sagte Stevenson in seiner Grundsatzrede.

Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1996 hat Stevenson die PRA Group in dieser Philosophie geführt. Allein in Virginia unterstützt das globale Unternehmen Organisationen wie die ACCESS College Foundation, An Achievable Dream und Junior Achievement of Greater Hampton Roads, zusätzlich zum Sponsoring von MINT-Lernangeboten, wie die Ausstellung „Faszinierende Bestäuber" des Virginia Living Museum und das Datenwissenschaft-Sommercamp der Old Dominion University (ODU). Die PRA Group finanziert außerdem das Strome College of Business der ODU und ist Mitglied des 757 Regional Internship Collaborative und der Initiative RVA 757 Connects.

Die PRA Group ist darüber hinaus Gastgeber eines bezahlten Sommerpraktikumsprogramms, um das Lernen am Arbeitsplatz zu fördern, und hat vor kurzem ein IT-Lehrprogramm für Mitarbeiter ins Leben gerufen, um Wege zu nachgefragten Berufen zu erkunden.

Um mehr über das Engagement der PRA Group für positive Veränderung in Virginia und auf der ganzen Welt zu erfahren, besuchen Sie: https://www.pragroup.com/news-and-stories/.

Informationen zur PRA Group

Als weltweit führendes Unternehmen in der Akquisition und Ansammlung von notleidenden Krediten gibt die PRA Group das Kapital an Banken und andere Gläubiger zurück, um die Ausweitung von Finanzdienstleistungen für Verbraucher zu unterstützen. Mit Tausenden von Mitarbeitern weltweit arbeiten Unternehmen der PRA Group mit Kunden zusammen, um ihnen bei Verschuldungsproblemen zu helfen. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.pragroup.com.

