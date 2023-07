Kexing Biopharm chega às 20 maiores empresas biofarmacêuticas da China (produtos sanguíneos, vacinas e insulina) por dois anos consecutivos

SHENZHEN, China, 7 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- A Kexing Biopharmaceutical (688136.SH) realizou a impressionante façanha de ser reconhecida em 27 de junho como uma das "20 maiores empresas biofarmacêuticas da China" (produtos sanguíneos, vacinas e insulina) por dois anos consecutivos. Esta conceituada sublista faz parte das renomadas "100 maiores empresas farmacêuticas da China em 2022". A inclusão da Kexing Biopharmaceutical pode ser atribuída à sua robusta pesquisa e desenvolvimento, bem como às suas excepcionais capacidades de produção e notável habilidade de marketing.

A seleção das "100 maiores empresas farmacêuticas da China em 2022" concentra-se na força motriz da inovação e na força de promoção profissional das empresas farmacêuticas, e é uma das listas de prêmios mais influentes do setor.

A Kexing Biopharm tem priorizado e investido consistentemente em avanços científicos e tecnológicos, que permanecem no centro da missão e dos valores da empresa. Em 2022, a Kexing Biopharm fez avanços significativos em pesquisa e desenvolvimento, com um investimento notável de RMB 193 milhões, refletindo um crescimento notável de 57,21% em comparação com o período correspondente do ano passado. O Kexing Biopharmaceutical testemunhou o rápido progresso de vários produtos, passando do desenvolvimento para os estágios clínicos, incluindo a cápsula SHEN26, um medicamento anti-COVID-19 oral de pequenas moléculas, a injeção de fator estimulador de granulócitos humanos peguilados, etc., e a injeção do hormônio do crescimento humano, que acabou de ser aprovada para uso clínico na China. Além disso, a empresa também é um dos dois únicos fabricantes nacionais autorizados para a indicação de especificação 36000IU.

Adicionalmente, a Kexing Biopharm mantém uma sólida perspectiva positiva para as perspectivas futuras da bioeconomia. Em 2022, a empresa fez investimentos estratégicos em setores emergentes, como vacinas animais, biologia sintética e bacteriófagos. Notavelmente, sua subsidiária, a Kexing Animal Healthcare estabeleceu rapidamente um portfólio robusto de mais de dez vacinas multivalentes.

Em 2022, a Kexing Biopharmaceutical manteve com sucesso sua participação de mercado dominante na China. A rede de distribuição da empresa abrangeu uma ampla gama de estabelecimentos de saúde, incluindo cerca de 20.000 hospitais em vários níveis, unidades básicas de saúde e farmácias, incluindo quase 7.000 hospitais, mais de 8.900 terminais de terceiros e mais de 4.000 farmácias.

Em uma demonstração abrangente de sua capacidade de inovação, força do produto e influência da marca, a Kexing Biopharm foi mais uma vez reconhecida pelas 100 maiores empresas farmacêuticas da China. Com forte força motriz inovadora, promoção profissional e capacidade de operação e gerenciamento empresarial de alta qualidade, a empresa aproveitará as oportunidades de desenvolvimento e consolidará a base do desenvolvimento.

https://www.menet.com.cn/info/202307/202307070932403240_146002.shtml

FONTE Kexing Biopharm

SOURCE Kexing Biopharm