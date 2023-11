Kexing Biopharm participou da CPHI Worldwide 2023

SHENZHEN, China, 7 de novembro de 2023 /PRNewswire/-- Recentemente, a CPHU Worldwide 2023 foi realizada em Barcelona, na Espanha. A Kexing Biopharm exibiu mais de dez tipos de produtos médicos de alta qualidade nas áreas de tumor, autoimune, anti-vírus, etc., incluindo Infliximab, Adalimumab, Bevacizumab e Trastuzumabe, etc., os quais atraíram muitos clientes que compareceram para negociar.

Embora a Kexing Biopharm tenha reservado especialmente um grande estande, incluindo salas de conferência independentes para essa exposição, os assentos estavam repletos de clientes que vieram em um fluxo infinito e o lugar estava extremamente movimentado. Muitos clientes estrangeiros demonstraram grande interesse em vários medicamentos de ponta mostrados pela Kexing Biopharm e exploraram ativamente o desenvolvimento conjunto de negócios no exterior com a empresa.

Entre os visitantes do estande da Kexing Biopharm, além de muitos conhecidos de longa data, também houve muitos "rostos novos". Ao longo da exposição de três dias, a equipe de marketing internacional da Kexing Biopharm criou vínculos com mais de 200 clientes respeitados, incluindo as principais empresas farmacêuticas internacionais. A equipe participante da Kexing Biopharm trocou experiências e discutiu com líderes do setor, com o objetivo de explorar o futuro desenvolvimento do setor.

Agora, a Kexing Biopharm está acelerando a criação de uma "plataforma biofarmacêutica de alta qualidade no exterior" com o objetivo de melhorar a acessibilidade de produtos biofarmacêuticos em mais países e regiões para beneficiar mais pacientes em todo o mundo. Atualmente, as drogas domésticas que vão para os mercados estrangeiros se tornaram um consenso entre muitas empresas farmacêuticas chinesas. Como uma das primeiras empresas biofarmacêuticas chinesas a se tornarem globais, com mais de 20 anos de experiência em comercialização internacional, extensos canais de marketing em mais de 40 países e uma grande equipe de serviços profissionais, a Kexing Biopharm provou continuamente sua força de comercialização no exterior com um marco após o outro, e está se tornando um excelente parceiro para um número crescente de empresas chinesas indo para o exterior.

FONTE Kexing Biopharm