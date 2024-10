KeyBioscience annonce l'extension de sa collaboration stratégique avec Lilly

Les entreprises étendent leur collaboration sur les DACRA avec une molécule supplémentaire et l'étude de la plateforme DACRA dans de multiples indications

LUGANO, Suisse, 10 octobre 2024 /PRNewswire/ -- KeyBioscience et Eli Lilly and Company ont convenu d'étendre leur collaboration sur le développement des doubles agonistes des récepteurs de l'amyline et de la calcitonine (DACRA), une nouvelle classe de traitements potentiels de l'obésité et des troubles connexes.

Cette collaboration étend les droits de Lilly sur la plateforme DACRA de KeyBioscience, notamment sur une nouvelle molécule qui devrait faire l'objet d'une étude de phase 2 chez les personnes souffrant d'obésité et d'arthrose dans le courant de l'année. KeyBioscience mènera et achèvera cette étude qui prévoit la participation de 600 personnes et dont les critères d'évaluation principaux sont le poids corporel et le soulagement de la douleur due à l'arthrose.

Selon les termes de l'accord étendu, Lilly détiendra les droits mondiaux pour développer et commercialiser les molécules DACRA. En échange de ces droits, KeyBioscience percevra un paiement initial, une contrepartie en aval pour un montant total de 1,4 milliard USD, sous réserve de la réalisation de certaines étapes de développement, de réglementation et de commercialisation, ainsi que des redevances échelonnées sur les ventes nettes allant d'un taux à un chiffre à un taux à deux chiffres.

« Les DACRA se sont révélés être de puissants agents de perte de poids avec un potentiel de sensibilisation supplémentaire à l'insuline. Nous sommes extrêmement enthousiastes à l'idée de poursuivre le programme clinique, car cette classe dans d'autres essais de phase 2 a montré une perte de poids significative chez les personnes souffrant d'obésité et une amélioration cliniquement significative du contrôle de la glycémie », a déclaré Morten Karsdal, PDG de la société mère de KeyBioscience. « Nous pensons qu'il s'agit d'une molécule très compétitive avec une très grande puissance et un faible risque d'immunogénicité, et nous nous réjouissons de continuer notre collaboration avec Lilly afin de faire avancer ce travail important. »

Ruth Gimeno, Vice-Président du groupe, Diabetes, Obesity & Cardiometabolic Research chez Lilly a commenté : « Les doubles agonistes des récepteurs de l'amyline et de la calcitonine constituent une nouvelle classe émergente de thérapies de l'obésité avec des bénéfices potentiels dans d'autres indications. Nous saluons l'élargissement de la collaboration avec KeyBioscience et nous sommes impatients d'explorer le potentiel des molécules DACRA de Key en clinique. »

Selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), plus d'un milliard de personnes dans le monde souffrent d'obésité. Bien que les options thérapeutiques évoluent, il subsiste une lacune importante, notamment en ce qui concerne les complications liées à l'obésité telles que l'arthrose. Selon l'OMS, l'arthrose touche plus de 600 millions de personnes dans le monde, dont une proportion considérable souffre d'obésité. L'arthrose provoque des douleurs articulaires débilitantes et limite la mobilité. Des études confirment que la perte de poids permettent d'améliorer ces symptômes. Les DACRA, une nouvelle thérapie potentielle, pourraient offrir une approche à deux volets : favoriser la perte de poids et cibler directement les voies moléculaires à l'origine de la progression de l'arthrose.

À propos de KeyBioscience et de Nordic Bioscience

KeyBioscience est une filiale à part entière de Nordic Bioscience, une société de biotechnologie danoise dont le siège se trouve à Copenhague, au Danemark. Nordic Bioscience se consacre à la recherche clinique et à la médecine de précision en utilisant des technologies de biomarqueurs uniques. La combinaison de l'expérience en recherche préclinique et clinique permet à Nordic Bioscience de contribuer à une détection plus rapide et plus intelligente des signaux de la viabilité clinique potentielle des médicaments candidats. Pour plus d'informations sur Nordic Bioscience, visitez http://www.nordicbioscience.com/, et sur KeyBioscience, visitez https://keybioscience.com/

