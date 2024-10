KeyBioscience kündigt Verlängerung der strategischen Zusammenarbeit mit Lilly an

Die Unternehmen erweitern ihre Zusammenarbeit für DACRAs um ein zusätzliches Molekül und untersuchen die DACRA-Plattform in verschiedenen Indikationen

LUGANO, Schweiz, 10. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- KeyBioscience und Eli Lilly and Company haben vereinbart, ihre Zusammenarbeit bei der Entwicklung von Dualen Amylin-Calcitonin-Rezeptor-Agonisten (DACRA), einer neuen Klasse potenzieller Behandlungen für Fettleibigkeit und damit verbundene Erkrankungen, zu erweitern.

Diese Zusammenarbeit erweitert die Rechte von Lilly an der DACRA-Plattform von KeyBioscience, einschließlich eines neuen Moleküls, das voraussichtlich noch in diesem Jahr in eine Phase-2-Studie bei Menschen mit Fettleibigkeit und Osteoarthritis (OA) eintreten wird. KeyBioscience wird diese Studie, in die 600 Personen aufgenommen werden sollen und die zwei primäre Endpunkte – Körpergewicht und Linderung von OA-Schmerzen – hat, durchführen und abschließen.

Im Rahmen der erweiterten Vereinbarung erhält Lilly die weltweiten Rechte zur Entwicklung und Vermarktung von DACRA-Molekülen. Im Gegenzug für diese Rechte erhält KeyBioscience eine Anfangszahlung, nachgelagerte Gegenleistungen in Höhe von bis zu 1,4 Mrd. USD, abhängig vom Erreichen bestimmter Entwicklungs-, Zulassungs- und Vermarktungsmeilensteine, sowie gestaffelte Lizenzgebühren im mittleren einstelligen bis niedrigen zweistelligen Bereich auf den Nettoumsatz.

„DACRAs haben sich als wirksame Mittel zur Gewichtsabnahme erwiesen, die das Potenzial für eine zusätzliche Insulinsensibilisierung haben. Wir freuen uns sehr, mit dem klinischen Programm voranzukommen, da diese Klasse in anderen Phase-2-Studien einen signifikanten Gewichtsverlust bei Menschen mit Fettleibigkeit und eine klinisch bedeutsame Verbesserung der Blutzuckerkontrolle gezeigt hat", sagte Morten Karsdal, CEO der Muttergesellschaft von KeyBioscience. „Wir glauben, dass dies ein sehr konkurrenzfähiges Molekül mit sehr hoher Wirksamkeit und geringem Immunogenitätsrisiko ist und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Lilly, um diese wichtige Arbeit voranzutreiben."

Ruth Gimeno, Group Vice President, Diabetes, Obesity & Cardiometabolic Research bei Lilly, kommentierte: „Duale Amylin-Calcitonin-Rezeptor-Agonisten sind eine neue Klasse von Adipositas-Therapien mit potenziellem Nutzen in weiteren Indikationen. Wir begrüßen die erweiterte Zusammenarbeit mit KeyBioscience und freuen uns darauf, das Potenzial von Keys DACRA-Molekülen in der Klinik zu erforschen."

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) kämpfen weltweit mehr als eine Milliarde Menschen mit Fettleibigkeit. Die Behandlungsmöglichkeiten entwickeln sich zwar weiter, aber es gibt immer noch eine große Lücke, insbesondere bei der Behandlung von durch Fettleibigkeit bedingten Komplikationen wie OA. Nach Angaben der WHO sind weltweit mehr als 600 Millionen Menschen von OA betroffen, und ein beträchtlicher Teil von ihnen leidet an Fettleibigkeit. OA verursacht lähmende Gelenkschmerzen und schränkt die Mobilität ein. Studien bestätigen, dass eine Gewichtsabnahme diese Symptome verbessert. DACRAs, eine potenzielle neue Therapie, könnte einen zweigleisigen Ansatz bieten: Förderung der Gewichtsabnahme und direkte Beeinflussung der molekularen Signalwege, die das Fortschreiten der OA vorantreiben.

Informationen zu KeyBioscience und Nordic Bioscience

KeyBioscience ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Nordic Bioscience, einem dänischen Biotech-Unternehmen mit Hauptsitz in Kopenhagen, Dänemark. Nordic Bioscience beschäftigt sich mit klinischer Forschung und Präzisionsmedizin unter Verwendung einzigartiger Biomarker-Technologien. Durch die Kombination von Erfahrungen in der präklinischen und klinischen Forschung ist Nordic Bioscience in der Lage, Signale für die potenzielle klinische Eignung von Arzneimittelkandidaten schneller und intelligenter zu erkennen. Weitere Informationen über Nordic Bioscience finden Sie unter http://www.nordicbioscience.com/, und über KeyBioscience unter https://keybioscience.com/

Weitere Informationen: Morten Karsdal; [email protected]; +45 4454 7781

