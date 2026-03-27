Keymed Biosciences annonce ses résultats annuels pour 2025 et des mises à jour de ses activités

PEKIN, 27 mars 2026 /PRNewswire/ -- Keymed Biosciences (HKEX : 02162) a annoncé ses résultats annuels pour 2025.

Le chiffre d'affaires total en 2025 était d'environ 720 millions de yuans, soit une augmentation de 67 % par rapport à l'année précédente. Ce chiffre comprend environ 310 millions de yuans provenant des ventes du produit principal Kangyueda® et environ 410 millions de yuans provenant des revenus de collaboration. L'entreprise a maintenu des investissements réguliers en R&D, avec des dépenses de R&D d'environ 720 millions de yuans. Au 31 décembre 2025, les réserves de liquidité s'élevaient à environ 1,96 milliard de yuans.

A la date de cette annonce, les demandes d'autorisation de mise sur le marché de Kangyueda® pour le traitement de la dermatite atopique (DA) modérée à sévère chez l'adulte, de la rhinosinusite chronique avec polypes nasaux (CRSwNP) et de la rhinite allergique saisonnière (SAR) ont été approuvées par le NMPA. Depuis janvier 2026, toutes les indications lancées ont été incluses dans la liste nationale des médicaments remboursables de Chine, ce qui améliore considérablement leur accessibilité pour les patients chinois. Au cours de la période de référence, le produit de la vente de Kangyueda® s'est élevé à environ 315 millions de yuans.

CMG901 (AZD0901, premier conjugué anticorps-médicament ciblant la claudine 18.2) : suite à l'octroi d'une licence à AstraZeneca pour un développement mondial, plusieurs essais cliniques mondiaux de phase III sont en cours. En février 2026, le premier sujet a été traité dans le cadre de cet essai clinique, ce qui a donné lieu à un paiement d'étape. Au début du mois de mars 2026, KYM Biosciences Inc. a reçu le paiement d'étape correspondant, d'un montant total de 45 millions de dollars.





CM336 (anticorps bispécifique ciblant la BCMA x CD3) a été cédé sous licence à Ouro Medicines pour le développement mondial (à l'exclusion de la Grande Chine). En mars 2026, Ouro Medicines a annoncé que Gilead Sciences allait absorber Ouro Medicines.L'accord de fusion prévoit un versement initial à la clôture de 1 675 millions de dollars, sous réserve des ajustements habituels, et des paiements d'étape conditionnels d'un montant maximum de 500 millions de dollars, pour un total maximum de 2 175 millions de dollars. Sur la base de la participation de la société dans Ouro Medicines, le groupe devrait recevoir un versement initial d'environ 250 millions de dollars et un paiement d'étape conditionnel pouvant atteindre environ 70 millions de dollars, soit un total maximum d'environ 320 millions de dollars. La contrepartie finale à recevoir par le groupe est subordonnée à la réalisation d'étapes importantes, ainsi qu'à l'accord des actionnaires.

L'entreprise a mis en place un ensemble diversifié de plateformes technologiques, notamment la plateforme de découverte d'anticorps, la plateforme de conjugué anticorps-médicament, la plateforme d'anticorps bispécifiques TCE, la plateforme d'oligonucléotides, la plateforme de petites molécules et la plateforme d'administration d'anticorps pénétrant la barrière hémato-encéphalique. En s'appuyant sur des capacités d'innovation synergique en matière de plateforme, l'entreprise continue de produire des médicaments innovants de haute qualité pour les patients du monde entier.

Pour plus d'informations : https://en.keymedbio.com/en/index.html