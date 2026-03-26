Keymed Biosciences gibt die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 und aktuelle Geschäftszahlen bekannt

BEIJING, 26. März 2026 /PRNewswire/ -- Keymed Biosciences (HKEX: 02162) gab seine Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 bekannt.

Die Gesamteinnahmen im Geschäftsjahr 2025 beliefen sich auf rund 720 Mio. RMB, was einem Anstieg von 67 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Darin enthalten sind rund 310 Mio. RMB aus dem Verkauf des Kernprodukts Kangyueda® und etwa 410 Mio. RMB aus Kooperationseinnahmen. Das Unternehmen hat seine Investitionen in Forschung und Entwicklung aufrechterhalten, die Ausgaben beliefen sich auf rund 720 Mio. RMB. Zum 31. Dezember 2025 beliefen sich die Barreserven auf rund 1,96 Mrd. RMB.

Zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung wurden die neuen Zulassungsanträge für Kangyueda® zur Behandlung von mittelschwerer bis schwerer atopischer Dermatitis (AD) bei Erwachsenen, chronischer Rhinosinusitis mit Nasenpolypen (CRSwNP) und saisonaler allergischer Rhinitis (SAR) von der zuständigen chinesischen Regulierungsbehörde NMPA genehmigt. Seit Januar 2026 sind alle eingeführten Indikationen in die National Reimbursement Drug List of China, die chinesische Liste der erstattungsfähigen Arzneimittel, aufgenommen worden, was die Erschwinglichkeit und Zugänglichkeit für chinesische Patientinnen und Patienten erheblich verbessert. Im Berichtszeitraum beliefen sich die Einnahmen aus dem Verkauf von Kangyueda® auf etwa 315 Mio. RMB.

CMG901 (AZD0901, ein First-in-Class-Antikörper-Wirkstoff-Konjugat (ADC) gegen Claudin 18.2): Nach der Auslizenzierung an AstraZeneca für die globale Entwicklung werden mehrere globale klinische Studien der Phase III zügig vorangetrieben. Im Februar 2026 wurde dem ersten Probanden in dieser klinischen Studie eine Dosis verabreicht, was eine Meilensteinzahlung auslöste. Anfang März 2026 erhielt KYM Biosciences Inc. die entsprechende Meilensteinzahlung in Höhe von 45 Mio. USD.





CM336 (BCMA x CD3 bispezifischer Antikörper) wurde an Ouro Medicines für die weltweite Entwicklung (mit Ausnahme der Region Greater China) auslizenziert. Im März 2026 gab Ouro Medicines bekannt, dass Gilead Sciences Ouro Medicines durch eine Fusion übernehmen werde. Die Fusionsvereinbarung sieht eine Vorauszahlung bei Abschluss in Höhe von 1.675 Mio. USD vor, vorbehaltlich üblicher Anpassungen, sowie bedingte Meilensteinzahlungen von bis zu 500 Mio. USD, insgesamt also maximal 2.175 Mio. USD. Es wird erwartet, dass die Gruppe auf der Grundlage der Beteiligung des Unternehmens an Ouro Medicines eine anfängliche Zahlung von ca. 250 Mio. USD und eine bedingte Meilensteinzahlung von bis zu ca. 70 Mio USD erhalten wird, insgesamt also maximal ca. 320 Mio. USD. Die endgültige Gegenleistung der Gruppe hängt von der Erreichung relevanter Meilensteine sowie von der Zustimmung der Aktionäre ab.

Das Unternehmen hat eine Reihe von Technologieplattformen aufgebaut, darunter die Antikörper-Entdeckungsplattform, die ADC-Plattform, die TCE-Plattform für bispezifische Antikörper, die Oligonukleotid-Plattform, die Plattform für kleine Moleküle und die Plattform für die Verabreichung von Antikörpern, die in die Blut-Hirn-Schranke eindringen. Durch die Nutzung synergetischer Innovationsplattformen kann das Unternehmen weiterhin hochwertige innovative Medikamente für Patientinnen und Patienten auf der ganzen Welt entwickeln.

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