Keypoint Intelligence acquiert DataMaster Online (DMO), élargissant ainsi sa portée européenne et ses solutions intelligentes pour les revendeurs

L'acquisition renforce la présence de Keypoint Intelligence en Europe et accélère la croissance de DMO dans le cadre d'une entreprise plus globale

FAIRFIELD, New Jersey, 7 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Keypoint Intelligence a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord définitif pour l'acquisition de DataMaster Online (DMO), un service de référence et une ressource de test pour le secteur de l'impression. Cette acquisition renforcera la présence de Keypoint Intelligence en Europe et élargira les ressources mises à la disposition de la communauté des revendeurs dans toute la région.

« DMO s'est forgé une solide réputation en France pour ses analyses comparatives pratiques et sa connaissance du marché », déclare Anthony Sci, PDG de Keypoint Intelligence. « Cette acquisition renforce notre présence en Europe et nous permet d'offrir davantage à la communauté des revendeurs, notamment un meilleur accès aux données, une perspective locale plus approfondie et un support accru au réseau de distribution. »

« Intégrer Keypoint Intelligence constitue une étape importante pour DMO », déclare Paul-Jacques Moreau, propriétaire de DataMaster (DMO). « Faire partie d'une entreprise plus globale nous aidera à étendre notre portée et à continuer à développer le service pour nos abonnés et nos partenaires ».

« Avec l'investissement continu d'Atar Capital dans Keypoint Intelligence, cette acquisition réunit la présence européenne de référence de DMO et l'échelle mondiale de Keypoint pour offrir un accès plus large à la recherche, aux tests et à la connaissance du marché pour les revendeurs à travers l'Europe », avance Cyrus Nikou, fondateur et associé gérant d'Atar Capital. « Il s'agit d'une plate-forme solide qui soutient la croissance grâce à une couverture élargie, à des capacités de service renforcées et à la création de valeur à long terme. »

DMO continuera à servir ses clients sans interruption, et les deux entreprises travailleront ensemble pour élargir la couverture et améliorer l'accès aux informations pour les fabricants, les revendeurs et les partenaires à travers l'Europe. Les conditions financières de la transaction n'ont pas été divulguées.

À propos de Keypoint Intelligence

Depuis plus de 60 ans, les clients du secteur de l'imagerie numérique font confiance à Keypoint Intelligence pour des tests pratiques indépendants, des données de laboratoire et des études de marché approfondies afin d'assurer le succès de leurs produits et de leurs ventes. Keypoint Intelligence est reconnu comme la ressource la plus fiable du secteur pour des informations, des analyses et des récompenses impartiales, grâce à des décennies d'expérience en tant qu'analyste.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2690901/Keypoint_Intelligence_logo.jpg