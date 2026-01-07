Keypoint Intelligence erwirbt DataMaster Online (DMO) und erweitert damit die europäische Reichweite und die auf Händler fokussierte Intelligenz

Übernahme stärkt die Präsenz von Keypoint Intelligence in Europa und beschleunigt das Wachstum von DMO als Teil einer globaleren Organisation

FAIRFIELD, N.J., 7. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Keypoint Intelligence gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von DataMaster Online (DMO), einem Benchmark-Service und einer Testressource für die Druckindustrie, unterzeichnet hat. Die Übernahme stärkt die Präsenz von Keypoint Intelligence in Europa und erweitert die Ressourcen, die der Händlergemeinschaft in der Region zur Verfügung stehen.

„DMO hat sich in Frankreich einen guten Ruf für praktisches Benchmarking und Markteinblicke erworben", sagte Anthony Sci, Präsident und Geschäftsführer von Keypoint Intelligence. „Diese Übernahme stärkt unsere Präsenz in Europa und hilft uns, der dortigen Händlergemeinschaft mehr zu bieten, einschließlich eines besseren Zugangs zu Daten, einer tieferen lokalen Perspektive und einer erweiterten Unterstützung für den Channel."

„Der Beitritt zu Keypoint Intelligence ist ein wichtiger Schritt für DMO", sagte Paul-Jacques Moreau, Eigentümer von DataMaster (DMO). „Die Zugehörigkeit zu einer globaleren Organisation wird uns helfen, unsere Reichweite zu vergrößern und den Service für unsere Abonnenten und Partner weiter auszubauen."

„Mit der fortgesetzten Investition von Atar Capital in Keypoint Intelligence vereint diese Übernahme die bewährte europäische Benchmarking-Präsenz von DMO mit der globalen Reichweite von Keypoint, um Händlern in ganz Europa einen breiteren Zugang zu Forschung, Tests und Marktkenntnissen zu ermöglichen", erklärte Cyrus Nikou, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter von Atar Capital. „Es handelt sich um einen bedeutenden Schritt, der das Wachstum durch eine erweiterte Abdeckung, verbesserte Serviceleistungen und langfristige Wertschöpfung unterstützt."

DMO wird seinen Kunden weiterhin ohne Unterbrechung zur Verfügung stehen, und beide Organisationen werden zusammenarbeiten, um die Abdeckung zu erweitern und den Zugang zu Informationen für Hersteller, Händler und Partner in ganz Europa zu verbessern. Die finanziellen Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

Informationen zu Keypoint Intelligence

