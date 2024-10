KeyShot annonce sa suite Product Design-to-Market et une nouvelle catégorie SaaS pour aider les entreprises de produits à tirer parti de la 3D pour économiser des millions et propulser l'innovation en matière de produits.

Il y a vingt ans, l'industrie de la conception 3D se heurtait à des processus inefficaces dus à une technologie de rendu médiocre. KeyShot a changé la donne en introduisant le premier moteur de rendu scientifiquement fidèle. Cette technologie révolutionnaire a permis d'obtenir le rendu le plus rapide et de la plus haute qualité de son genre et reste aujourd'hui à la pointe du secteur. Le logiciel KeyShot est utilisé par plus des deux tiers des sociétés Fortune 500, auprès desquelles KeyShot a appris de première main les défis posés par le processus de conception et de mise sur le marché des produits, y voyant d'importantes possibilités d'efficacité et d'innovation. C'est ce que KeyShot appelle « le piège de l'efficacité ».

Le piège de l'efficacité

Dans les entreprises de produits de toutes tailles, le parcours de la conception du produit à sa mise sur le marché est fait de processus cloisonnés et des redondances, ce qui entraîne des pertes de temps et d'argent et un ralentissement de l'innovation en matière de produits. Les signes du piège de l'efficacité :

Une prise de décision compliquée : en l'absence de visualisation claire, il est possible que les parties prenantes ne comprennent pas un concept. Les concepteurs et les ingénieurs doivent veiller à la cohérence et synthétiser des centaines de changements sur un concept. Le retour d'information n'est pas centralisé et les parties prenantes donnent souvent des instructions contradictoires.

L'incapacité d'exploiter les visualisations dans le domaine du marketing : les images en 3D sont plus vendeuses que celles en 2D : selon Shopify, les vendeurs qui utilisent la 3D constatent une augmentation de 94 % des conversions. Mais de nombreuses équipes de marketing ne connaissent pas les visuels 3D de qualité supérieure qui existent déjà, ce qui les oblige à recréer des visuels de produits ou à manquer l'occasion de créer des expériences de commerce électronique qui augmentent les ventes.

Une nouvelle catégorie de SaaS : Product Design-to-Market

Les équipes de conception, d'ingénierie, de marketing et d'emballage jouent un rôle essentiel dans le processus de mise sur le marché des produits, mais elles ne disposent pas de la technologie nécessaire pour réaliser des visualisations avancées depuis la première esquisse jusqu'à la mise sur le marché. KeyShot appelle ce concept « Product Design-to-Market » (de la conception du produit à sa mise sur le marché), consolidant les principaux logiciels de visualisation 3D et de gestion des actifs numériques, et aidant les entreprises de produits à faciliter un parcours plus efficace et collaboratif depuis l'esquisse initiale du produit jusqu'à la mise sur le marché.

« Nous envisageons un avenir où la conception des produits se compte en jours et non en mois, où les entreprises diffusent en quelques clics des ressources visuelles sur tous les canaux de commercialisation, et où les concepteurs, les ingénieurs et les spécialistes du marketing travaillent ensemble de manière transparente, sans friction ni confusion », a déclaré M. Thorsgaard.

Présentation de la suite KeyShot Product Design-to-Market

La suite KeyShot Product Design-to-Market a été spécialement conçue pour concrétiser cette vision, en fournissant :

Des outils de conception de niveau supérieur : le logiciel phare de KeyShot, désormais appelé KeyShot Studio, offre la visualisation de produits en 3D la plus puissante du marché. Les concepteurs bénéficient d'un outil rapide et facile à utiliser qui les aide à créer des visuels scientifiquement exacts et riches en données pour développer, fabriquer et commercialiser de nouveaux produits.

Une collaboration sans faille : traditionnellement, les outils de conception sont axés sur la production artistique, mais les équipes de conception ne reçoivent aucun un soutien pour les tâches administratives critiques qui sont également nécessaires tout au long du processus de création. KeyShot Hub offre un soutien complet au flux de travail, avec un partage sécurisé des fichiers, un suivi automatique des versions et des outils de retour d'information qui assurent la clarté, la cohérence et la connexion.

Des solutions marketing évolutives : KeyShot Dock centralise la gestion des actifs et assure une distribution efficace à travers les canaux de vente et de marketing, grâce à de puissantes capacités d'intégration, d'automatisation et de distribution. Les spécialistes du marketing peuvent désormais exploiter les visuels de produits créés par d'autres équipes et proposer des expériences attrayantes aux clients, ce qui se traduit par une amélioration des ventes et de la satisfaction de la clientèle.

Une nouvelle vision audacieuse de la conception de produits : concevoir pour demain, commercialiser aujourd'hui.

« En réinventant la manière dont les produits sont mis sur le marché, KeyShot facilite un parcours plus rationnel du concept au client, en libérant la puissance de la visualisation 3D pour captiver le public avec des expériences de produits attrayantes », a déclaré M. Thorsgaard. « Nous sommes fiers de lancer la toute première suite Product Design-to-Market, qui permet aux entreprises de toutes tailles de concevoir avec précision, d'aligner les processus avec clarté, de gérer les flux de travail avec efficacité et de livrer des produits percutants. »

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.keyshot.com/product-design-to-market-introduction.

