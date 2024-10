KeyShot kündigt seine Product-Design-to-Market-Suite und eine neue SaaS-Kategorie an, um Produktunternehmen bei der Nutzung von 3D zu helfen, Millionen zu sparen und Produktinnovationen voranzutreiben

Vor zwei Jahrzehnten wurde die 3D-Designbranche durch ineffiziente Prozesse geplagt, die auf eine schlechte Rendering-Technologie zurückzuführen waren. KeyShot hat das geändert und die erste wissenschaftlich genaue Rendering-Engine eingeführt. Diese bahnbrechende Technologie ermöglichte das schnellste und hochwertigste Rendering seiner Art und ist auch heute noch führend in der Branche. KeyShot-Software wird von mehr als zwei Dritteln der Fortune-500-Unternehmen eingesetzt, von denen KeyShot aus erster Hand über die Herausforderungen im Produktdesign- und Markteinführungsprozess erfuhr und dabei erhebliche Möglichkeiten für Effizienz und Innovation erkannte. KeyShot nennt dies „Die Effizienzfalle".

Die Effizienzfalle

Bei Produktunternehmen jeder Größe umfasst der Weg von der Produktentwicklung bis zur Markteinführung isolierte Prozesse und Redundanzen, die zu Zeitverschwendung, Geldverlust und verlangsamter Produktinnovation führen. Anzeichen für die Effizienzfalle:

Datensilos: Die Teams arbeiten an ihrer eigenen Version eines Produktkonzepts mit Hilfe spezieller Software und Dateien, die auf einzelnen Computern gespeichert sind. Das macht es schwierig, die Entwicklung von Konzepten zu verfolgen und Daten und Grafiken funktionsübergreifend zu nutzen.

Unübersichtliche Entscheidungsfindung: Ohne klare Visualisierungen verstehen die Beteiligten ein Konzept möglicherweise nicht. Designer und Ingenieure müssen die Abstimmung sicherstellen und Hunderte von Änderungen an einem Konzept zusammenfassen. Das Feedback wird nicht zentral erfasst und die Beteiligten geben oft widersprüchliche Anweisungen.

Kostspielige Herstellungs- und Marketingfehler: Details wie Farben und Materialien ändern sich häufig, wenn ein Produkt entwickelt wird. Da es keinen gemeinsamen Speicherort für diese Details gibt, sind die Mitarbeiter für ihre nächste Arbeitsphase auf ihr Gedächtnis oder alte Dateien angewiesen. Unternehmen riskieren, dass ein Produkt falsch hergestellt wird oder ungenaue Produktdarstellungen online gestellt werden.

Versäumnisse bei der Nutzung von Visualisierungen im Marketing: 3D-Grafiken verkaufen sich besser als 2D: Nach Angaben von Shopify verzeichnen Verkäufer, die 3D verwenden, eine 94%ige Steigerung der Konversionen. Viele Marketingteams wissen jedoch nicht, dass es bereits hochwertige 3D-Visualisierungen gibt, sodass sie gezwungen sind, Produktvisualisierungen nachzubilden, oder sie verpassen die Chance, E-Commerce-Erlebnisse zu schaffen, die den Umsatz steigern.

Eine neue SaaS-Kategorie: Product-Design-to-Market

Design-, Entwicklungs-, Marketing- und Verpackungsteams spielen eine zentrale Rolle bei der Markteinführung von Produkten, aber ihnen fehlt die Technologie, um fortschrittliche Visualisierungen von der ersten Skizze bis zur Marktreife zu übertragen. KeyShot nennt dieses Konzept „Product-Design-to-Market", das führende 3D-Visualisierungs- und Digital Asset Management-Software vereint und Produktunternehmen dabei hilft, den Weg von der ersten Produktskizze bis zur Marktreife effizienter und kooperativer zu gestalten.

„Wir stellen uns eine Zukunft vor, in der Unternehmen Tage statt Monate mit der Entwicklung eines Produkts verbringen, in der visuelle Assets nahtlos und mit wenigen Klicks über alle Vertriebskanäle hinweg bereitgestellt werden und in der Designer, Ingenieure und Marketingexperten nahtlos zusammenarbeiten, ohne Reibungsverluste oder Verwirrung", so Thorsgaard.

Einführung der Product-Design-to-Market-Suite von KeyShot

Die Product-Design-to-Market-Suite von KeyShot wurde speziell dafür entwickelt, diese Vision zu erfüllen und bietet:

Design-Tools der nächsten Generation: Die Flaggschiff-Software von KeyShot heißt jetzt KeyShot Studio und bietet die leistungsfähigste 3D-Produktvisualisierung auf dem Markt. Designern steht ein schnelles und benutzerfreundliches Tool zur Verfügung, mit dem sie wissenschaftlich exakte und datengestützte Visualisierungen für die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung neuer Produkte erstellen können.

Nahtlose Zusammenarbeit: In der Vergangenheit haben sich Designtools auf die künstlerische Leistung konzentriert, aber Designteams hatten keine Unterstützung für die kritischen administrativen Aufgaben, die während des kreativen Prozesses ebenfalls erforderlich sind. KeyShot Hub bietet umfassende Workflow-Unterstützung mit sicherer Dateifreigabe, automatischer Versionsverfolgung und Feedback-Tools, die für Klarheit, Konsistenz und Verbindung sorgen.

Skalierbare Marketinglösungen: KeyShot Dock zentralisiert das Asset Management und sorgt für eine effiziente Verteilung über alle Vertriebs- und Marketingkanäle, mit leistungsstarken Integrations-, Automatisierungs- und Verteilungsfunktionen. Marketingexperten können nun die von anderen Teams erstellten Produktvisualisierungen nutzen, um ansprechende Kundenerlebnisse zu schaffen, die zu mehr Umsatz und Kundenzufriedenheit führen.

Eine kühne neue Vision für das Produktdesign: Design für morgen. Jetzt auf dem Markt.

„Durch die Neuerfindung der Art und Weise, wie Produkte auf den Markt gebracht werden, ermöglicht KeyShot eine effizientere Reise vom Konzept bis zum Kunden und entfaltet die Kraft der 3D-Visualisierung, um das Publikum mit fesselnden Produkterlebnissen zu begeistern", sagte Thorsgaard. „Wir sind stolz darauf, die allererste Product-Design-to-Market-Suite auf den Markt zu bringen, die es Unternehmen jeder Größe ermöglicht, mit Präzision zu entwerfen, Prozesse klar auszurichten, Arbeitsabläufe effizient zu verwalten und wirkungsvolle Produkte zu liefern."

Weitere Informationen finden Sie unter www.keyshot.com/product-design-to-market-introduction.

Informationen zu KeyShot

KeyShot ist die führende Product-Design-to-Market-Suite, die es Unternehmen weltweit ermöglicht, ihre Produktvisionen nahtlos in marktreife Produkte umzusetzen. Durch die Integration aller Phasen der Produktentwicklung – von der ersten Skizze bis zur endgültigen Markteinführung – ermöglicht KeyShot Unternehmen jeder Größe, präzise zu entwerfen, Prozesse klar auszurichten, Arbeitsabläufe effizient zu verwalten und wirkungsvolle Produkte zu liefern. Weitere Informationen finden Sie unter www.keyshot.com.

Kontakt: [email protected]

Video – https://www.youtube.com/watch?v=i7B2aBLac6k